D’étranges images de l’arrestation de Raheem Sterling refont surface : « Arrête de jouer à des jeux ! »

Raheem Sterling a plaidé coupable mardi devant la justice anglaise de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d’azote et de refus de se soumettre à un alcootest après un accident avec sa Lamborghini dans le Hampshire plus tôt cette année. Des images étonnantes du moment où l’Anglais de 31 ans a été arrêté ont désormais aussi fait surface.

Sur des images de bodycam du britannique Crown Prosecution Service, on voit Sterling encore assis dans sa Lamborghini après l’accident. Plusieurs cartouches de protoxyde d’azote et un ballon dégonflé reposent sur ses genoux. Un agent de police ouvre ensuite la portière et somme l’ancien attaquant, notamment passé par Feyenoord, de poser les objets.

Sterling prend alors les cartouches et le ballon de ses genoux et les place derrière son siège. Il demande également s’il peut appeler rapidement quelqu’un, mais cette requête est évidemment immédiatement refusée. L’agent veut ensuite savoir qui conduisait la Lamborghini au moment de l’accident.

Sterling ne répond pas à cette question. « Donc vous refusez de répondre, d’accord », réagit l’agent, avant de demander à Sterling de sortir de la voiture.

Une fois à côté de sa Lamborghini, il reçoit de nouvelles instructions de l’agent de police, clairement agacé de voir Sterling constamment occupé avec son téléphone. « Posez votre téléphone, arrêtez de jouer. Ne vous énervez pas autant », entend l’ancien international. Il lui est ensuite ordonné de mettre son bras derrière son dos. Sterling est alors officiellement arrêté sur le bord de la route.

L’attaquant de 31 ans a comparu mardi devant le tribunal, où il a plaidé coupable de conduite dangereuse. Il a également reconnu avoir eu sur lui six cartouches de protoxyde d’azote avec l’intention de les inhaler et avoir refusé de se soumettre à un alcootest.

Sterling attend encore le verdict concernant sa peine. Pour conduite dangereuse, il risque au maximum deux ans de prison.

CPS

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