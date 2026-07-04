Le défenseur anglais Mark Joyhi a affirmé que, selon lui, le Mexique partait favori pour le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde, programmé au stade Azteca.

Ce match passionnant, prévu dimanche à Mexico, vient récompenser la sélection anglaise après sa victoire 2-1 mercredi dernier, obtenue après avoir remonté le score face au Congo.

Les hommes de Thomas Tuchel s’attendent à une ambiance hostile et à une effervescence intense au Mexique, où le défenseur anglais estime que le finaliste de l’Euro 2024 aborde cette rencontre en position d’outsider face au co-organisateur de la Coupe du monde.

Le défenseur anglais a confié au site de la Fédération internationale de football (FIFA) : « Nous savons que c’est une bonne équipe et qu’elle bénéficie du soutien de son public ; ce sera donc un match très difficile, mais c’est un défi passionnant. »

Il ajoute : « Je dirais qu’ils sont en quelque sorte favoris : ils jouent à domicile et connaissent bien mieux l’environnement ; de plus, ils n’ont encore encaissé aucun but et affichent un bilan parfait. »

« On participe à ce genre de compétitions pour défier de grandes nations dans une ambiance de foule incroyable, et c’est un match que nous attendons tous avec impatience », conclut-il.

Les statistiques rappellent que le Mexique n’a perdu que deux de ses 89 matchs officiels au stade Azteca, où l’Angleterre revient 40 ans après le « but de la main de Dieu » de Diego Maradona en quart de finale de la Coupe du monde 1986.

Le match se jouera à 2 200 mètres d’altitude, ce qui obligera les Three Lions à faire preuve de la même ténacité et de la même patience qu’face à la République démocratique du Congo.

Joey a évoqué sa personnalité en déclarant : « Je pense connaître ma personnalité ; tout dépend de la façon dont on est capable de gérer ce genre de moments. »

Il conclut : « On anticipe ces moments, on les visualise pour ne pas être pris de court quand ils surviennent. »

Il conclut : « L’essentiel est de savoir faire ressortir ces traits de caractère et de montrer une identité forte dans ces moments-là. »