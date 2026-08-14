Le club anglais de Liverpool a officiellement annoncé ce vendredi l'acquisition par Jeff Bezos, fondateur et président de la société « Amazon », d'une participation dans le capital du club.

Le milliardaire américain rejoindra Umit Bhatia, ancien directeur général du club de Queens Park Rangers, sous l'égide du consortium « 1892 Holdings ».

Les rapports ont révélé que le milliardaire britannico-indien Bhatia occupera, dans le cadre de cet accord, le poste de vice-président du club de Liverpool.

Le nouveau consortium, qui compte aux côtés de Bezos le milliardaire Eduardo Saverin, cofondateur du réseau « Facebook », rachètera un tiers des parts du club anglais.

Le communiqué officiel de Liverpool précise : « Cet investissement stratégique vise à soutenir les ambitions de croissance de Liverpool sur le long terme, en réunissant les efforts d'une élite d'experts dans les domaines de la finance, des affaires, de la technologie et de l'investissement à l'échelle mondiale. »

Le communiqué ajoute : « Les partenaires du consortium travailleront main dans la main avec le groupe FSG et la direction exécutive du club pour évaluer les opportunités qui renforcent les objectifs de Liverpool sur et en dehors du terrain, le groupe FSG conservant la propriété majoritaire et la gestion opérationnelle du club. »

Mike Gordon, président du groupe « FSG », a déclaré : « Liverpool s'est toujours construit sur une réflexion qui va au-delà d'une seule saison. Cette approche continue d'attirer l'intérêt des grands investisseurs et des chefs d'entreprise du monde entier. Il nous est apparu clairement qu'Umit et le consortium partagent la même philosophie que nous, et nous avons hâte de travailler ensemble. »

De son côté, Umit Bhatia a déclaré au nom du consortium « 1892 Holdings » : « Nous sommes extrêmement fiers d'investir dans Liverpool aux côtés du groupe Fenway. Nous portons le plus grand respect et la plus grande admiration pour ce qu'ils ont accompli à Anfield, et être partenaires d'un club d'une telle stature est un immense honneur pour nous. »