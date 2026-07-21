Julián Quiñones, l'attaquant d'Al-Qadisiyah, a réagi à la décision de le remplacer lors du match entre le Mexique et l'Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, une décision qui a suscité une vive polémique parmi les supporters après l'élimination de la sélection mexicaine du tournoi à la suite de sa défaite (3-2), dans une rencontre où il avait inscrit le premier but de son équipe nationale.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Quiñones a exprimé sa surprise face à la décision du sélectionneur Javier Aguirre. Alors qu'il discutait de ce match avec son tatoueur, Quiñones a lâché une déclaration qui a rapidement attiré l'attention. En évoquant le moment de sa sortie du terrain, l'attaquant mexicain a en effet déclaré, selon le site ESPN : « Ah oui... le vieux s'est trompé dans ses changements. »

Le remplacement est intervenu à la 81e minute, lorsqu'Aguirre a décidé de faire entrer Guillermo Martínez à la place de Quiñones, une décision qui a fait l'objet de vives critiques, dans la mesure où l'attaquant était l'un des joueurs mexicains les plus dangereux durant la rencontre et le plus en vue tout au long du tournoi.

Quiñones a terminé le Mondial comme l'une des principales vedettes de la sélection mexicaine. Avec quatre buts, il a réussi à égaler le record détenu par Javier Hernández et Luis Hernández en tant que meilleurs buteurs du Mexique de l'histoire de la Coupe du monde. Il a également délivré une passe décisive, contribuant ainsi directement à cinq buts durant le tournoi.

Malgré l'élimination face à l'Angleterre, Quiñones a affirmé qu'il quittait le tournoi avec un sentiment de fierté d'avoir participé à sa première Coupe du monde avec le Mexique, ainsi que pour l'immense engouement populaire dont l'équipe a bénéficié, déclarant : « J'étais extrêmement enthousiaste de jouer pour la sélection ; l'ambiance était tellement folle que nous ne pouvions même pas marcher dans l'aéroport. »