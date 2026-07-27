Les choix de l'entraîneur portugais José Mourinho sur le marché des transferts dépendent d'un seul nom, Marc Cucurella, l'avenir de plusieurs joueurs du Real Madrid étant désormais lié au sort du latéral espagnol.

Car bien que le transfert de Víctor Valdepeñas à la Fiorentina paraissait bouclé il y a quelques semaines pour 8 millions d'euros, le Real Madrid conservant 50 % de la valeur d'une future revente, l'opération n'a toujours pas été finalisée à ce jour, et la raison en est Mourinho.

L'entraîneur portugais a demandé à temporiser, après que le jeune joueur de 19 ans a suscité son admiration durant la préparation ; il a même été le plus en vue lors des tests de condition physique avant le début de la saison, ce qui l'a conduit à reporter la décision sur son avenir.

Cette temporisation est directement liée à l'avenir d'Álvaro Carreras. Selon ce qu'a révélé le journal espagnol « Mundo Deportivo », Carreras est conscient de la difficulté d'obtenir du temps de jeu en présence de Cucurella, champion du monde, premier choix au poste de latéral gauche, ce qui rend l'idée d'un départ vers la Premier League fortement envisageable.

La destination probable de Carreras est le même club d'où est venu Cucurella, une opération qui pourrait être idéale pour toutes les parties : le Real Madrid récupérerait une partie des 55 millions d'euros versés pour recruter Cucurella, et Carreras obtiendrait une chance de jouer qui semble actuellement impossible. Il s'agit en outre d'une opération réclamée expressément par José Mourinho, qui en fait l'une de ses priorités, ce même joueur que Xabi Alonso avait également demandé.

Le départ de Carreras changerait tout pour Valdepeñas : en cas de conclusion de l'opération, et avec le transfert de Fran García au Real Betis, le produit de l'académie deviendrait le deuxième choix, directement derrière Cucurella.

Les prochaines semaines seront donc décisives pour dessiner les contours du flanc gauche, et tout dépend d'une seule décision, contrôlée par Cucurella.