Marc Cucurella a été sifflé à chaque ballon touché dimanche après-midi lors du match Schalke 04 - Real Madrid (0-3). Les supporters allemands n’ont visiblement pas oublié le quart de finale de l’Euro en 2024.

Cucurella a rejoint le Real Madrid plus tôt cet été en provenance de Chelsea pour soixante millions d’euros. Dimanche, il n’a toutefois effectué que ses débuts.

Le latéral gauche était encore en vacances ces dernières semaines, puisqu’il a participé jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, à la phase finale mondiale.

Cucurella a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne et a joué un rôle important avec deux passes décisives durant le tournoi. L’Espagnol avait déjà joué un grand rôle en 2024, lorsque le pays du sud de l’Europe avait remporté l’Euro.

C’est surtout lors du match contre l’Allemagne que Cucurella s’est retrouvé sous les projecteurs. Dans la phase finale de cette demi-finale, le score était de 1-1 quand Jamal Musiala a envoyé le ballon sur le bras du défenseur.

L’Allemagne n’a pas obtenu de penalty et l’Espagne s’est imposée après prolongation. Après la rencontre, l’UEFA a reconnu que l’Allemagne aurait dû bénéficier d’un penalty.

Les supporters de Gelsenkirchen n’avaient visiblement pas oublié cet épisode. Le latéral gauche est entré en jeu à la 61e minute et a été sifflé à chaque ballon touché.

Malgré cela, Cucurella s’est dit satisfait de ses débuts avec le Real Madrid. « Je suis extrêmement heureux. C’est beau de voir que tout le travail acharné de ces dernières années est enfin récompensé. »