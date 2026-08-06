L’Ajax a jeté son dévolu sur Noa Lang comme successeur potentiel de Mika Godts. Selon ESPN, le directeur technique Jordi Cruijff s’est déjà entretenu avec l’attaquant de 27 ans de Naples et la confiance grandit en interne à l’Ajax quant à la faisabilité du transfert.

Lang figure déjà depuis plusieurs semaines de manière appuyée sur les radars de l’Ajax, raconte Thijs Zwagerman dans l’émission ESPNTekengeld. Le club avait déjà fait part de son intérêt, car il était tenu compte d’un possible départ de Godts, qui devrait selon toute attente rejoindre le Paris Saint-Germain.

Au départ, Lang se serait encore montré réservé. « Lang avait alors réagi avec prudence et semblait aussi vouloir envisager d’autres options, mais il est désormais de plus en plus convaincu par le projet de l’Ajax », explique Zwagerman.

L’ailier gauche s’est désormais également entretenu avec le directeur technique Jordi Cruijff. « Il y a eu une conversation avec Jordi Cruijff et l’Ajax représentera sans doute encore pour lui un unfinished business », est-il dit dans Tekengeld.

Lang a effectué une partie de sa formation à l’Ajax, mais n’a disputé que quatorze matches officiels avec l’équipe première. Via le Club Bruges, il a atterri au PSV, qui l’a ensuite vendu à Naples.

Lors de la seconde moitié de la saison passée, Lang a évolué à Galatasaray sous forme de prêt. « Il y a finalement eu un impact très important là-bas et il était aussi fantastiquement bien intégré au groupe », affirme Yordi Yamali, qui a souvent vu l’attaquant à l’œuvre en Turquie.

Galatasaray disposait d’une option d’achat de 35 millions d’euros, mais ne l’a pas levée. Naples aurait désormais abaissé son prix à environ 25 millions d’euros, tandis qu’un prêt avec option d’achat serait également envisageable.

Cette option peut, sous certaines conditions, se transformer en obligation d’achat. « À l’Ajax, on est confiant quant à la possibilité de boucler ce dossier. Ce n’est pas encore acquis, mais il est clair que Lang est le successeur rêvé de Godts », conclut Zwagerman.