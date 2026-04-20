Cruijff tire définitivement un trait sur la cible souvent citée de l'Ajax

Dick Schreuder ne sera pas le prochain entraîneur principal de l’Ajax. Le club amstellodamois a rayé son nom de la liste des candidats, orientant désormais sa recherche vers un successeur étranger à Óscar García.

Selon Mike Verweij, cette décision a été prise il y a déjà quelques temps. Dans le podcast Kick-off, le spécialiste Ajax de De Telegraaf révèle que le directeur technique Jordi Cruijff ne lui fait pas confiance pour endosser le rôle de responsable sportif au Johan Cruijff ArenA.

Selon Verweij, les résultats les plus récents n’ont pas pesé lourd dans la balance : la sévère défaite du NEC face à l’AZ en finale de la Coupe (5-1) n’explique pas à elle seule l’écartement de Schreuder.

« Il ne croit tout simplement pas suffisamment en lui en tant qu’entraîneur de l’Ajax », assure Verweij, qui écarte l’idée que des matchs spécifiques, comme le 1-1 contre Feyenoord ou la finale perdue, aient été décisifs.

« Nous savions déjà qu’il voulait s’orienter vers l’Espagne, et non vers les Pays-Bas », ajoute Valentijn Driessen dans le podcast.

Verweij précise qu’une poignée seulement d’entraîneurs néerlandais étaient réellement en lice : « Slot et Bosz étaient en fait les seules options néerlandaises qu’il jugeait convenir à l’Ajax. »

Bosz est sous contrat avec le PSV, Slot avec Liverpool et Ten Hag occupe désormais un poste technique au FC Twente. L’Ajax semble donc clairement opter pour un successeur espagnol.

Trois noms répondant à ce profil circulent déjà : Xavi (sans club), Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) et Míchel (Girona), tous considérés comme des candidats sérieux.