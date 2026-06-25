Cruijff cède un joueur de l’Ajax issu de l’ère Mislintat

Branco van den Boomen s’apprête à quitter l’Ajax. Selon Voetbal International, le milieu de terrain a mené des discussions avancées avec le SC Angers en vue d’un transfert cet été. Il n’est d’ailleurs pas attendu au premier entraînement des Ajacides, qui entament leur préparation estivale.

Prêté six mois au club français, le milieu de terrain a convaincu les dirigeants angevins de lui offrir un contrat pluriannuel. Selon VI, un accord à titre personnel est déjà trouvé entre le joueur et le 13e de Ligue 1 la saison passée.

L’Ajax facilite le départ de ce milieu de terrain de 30 ans, dont le contrat courait jusqu’en 2027 mais qui ne rentre plus dans les plans du club amstellodamois. Le club percevra une indemnité de transfert pour un joueur arrivé libre en 2023, sur décision de l’ancien directeur technique Sven Mislintat.

À son arrivée en provenance de Toulouse, il s’était rapidement imposé comme titulaire malgré une période tumultueuse marquée par les passages de Mislintat et de Maurice Steijn sur le banc amstellodamois.

L’arrivée de Francesco Farioli a toutefois changé la donne : l’entraîneur italien a aligné Jordan Henderson au poste de sentinelle, reléguant le Brabançon sur le banc.

Blessé durant la première partie de la saison 2025/26, il avait rejoint Angers après la trêve hivernale, et le club angevin souhaite désormais l’engager définitivement.

Le milieu de terrain, qui quitte l’Ajax, avait précédemment conquis le titre de champion de Ligue 2 en 2022 avec Toulouse, avant de soulever la Coupe de France un an plus tard. Van den Boomen a également porté les couleurs du FC Eindhoven, de De Graafschap et du sc Heerenveen.