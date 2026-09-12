Après une saison exceptionnelle en termes de titres, Fabian Ruiz, la vedette du Paris Saint-Germain, veut croire en ses chances de concourir pour le Ballon d'Or.

Fabian Ruiz, seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde et la Ligue des champions la saison dernière, dispose d'arguments solides pour se disputer le Ballon d'Or. Après avoir terminé à la 24e place la saison dernière, lors de sa première nomination au Ballon d'Or, Fabian Ruiz peut ambitionner un bien meilleur classement cette année.

Le site Foot Mercato a rapporté les déclarations de Fabian Ruiz lors de son entretien avec le magazine France Football, où il a affirmé : « Où est-ce que je me vois dans la course au Ballon d'Or ? Cela dépend des votants. Le plus important pour moi, c'est de me mettre à disposition de l'équipe, tout en cherchant en même temps à figurer parmi les meilleurs. »

Il a poursuivi : « J'ai eu la chance de figurer sur la liste des trente nominés l'année dernière. Faire partie des trente, c'est un grand honneur. Qu'ils votent pour celui qu'ils estiment le plus digne du trophée. Je suis reconnaissant et fier rien que d'être nommé. »

Lorsqu'on lui a demandé si certains joueurs avaient réalisé une meilleure saison que la sienne, il a répondu : « Cela dépend. En termes de titres, non. Sur le plan individuel, de grands joueurs ont réalisé une saison remarquable, et leur niveau ne fait aucun doute. Il y a beaucoup de candidats. Le simple fait de figurer parmi les joueurs nommés pour le Ballon d'Or est un grand honneur et une source de bonheur immense. »

De son point de vue, son absence de 3 mois en raison d'une blessure au genou la saison dernière ne constitue pas un point négatif dans son dossier de candidature, et il estime avoir été « important dans les moments décisifs, aussi bien avec le club qu'avec la sélection ».

Luis Enrique l'avait titularisé lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich, dans un match qui s'est terminé sur le score de 1-1, permettant à son équipe de se qualifier sur le score cumulé de 6-5 sur les deux matchs, avant de le faire jouer d'entrée en finale face à Arsenal, également soldée par un 1-1 avant d'être tranchée aux tirs au but 4-3. Quant à Luis de la Fuente, il l'a intégré dans son onze de départ à partir des quarts de finale face à la Belgique, au détriment de Pedri.

Bien qu'il soit tout à fait conscient de l'importance dont bénéficient les noms offensifs dans la course au Ballon d'Or, Fabian Ruiz veut croire en ses chances, en s'appuyant sur le précédent de Rodri.

Il a déclaré : « Rodri a remporté le Ballon d'Or il y a deux ans. Et même si les défenseurs et les gardiens de but peinent encore à obtenir de la reconnaissance, je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est le rôle que joue un joueur plus que sa position sur le terrain. Et il est important de donner l'exemple aux enfants qui commencent à pratiquer le football, pour qu'ils regardent aussi les milieux de terrain, les défenseurs et les gardiens de but. »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora