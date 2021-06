Croatie - Mateo Kovacic prévient les Espagnols

Finalistes du Mondial 2018, les Croates ont de sérieux arguments pour venir à bout de l'Espagne, lundi soir, en huitièmes de finale de l'Euro 2020.

Grâce à sa deuxième place dans le groupe D, juste derrière l'Angleterre, la Croatie verra bien les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Finalistes du Mondial 2018 face à l'équipe de France, les Vatreni seront opposés à l'Espagne, lundi soir (18h). Pas forcément favoris, les hommes de Zlatko Dalic ont pourtant de sérieux arguments.



C'est en tout cas l'avis de leur milieu de terrain Mateo Kovacic, qui s'est chargé de faire passer un message aux Espagnols en conférence de presse. S'il estime que la Roja est une équipe très compétitive, sa sélection a pour lui les qualités pour venir à bout de n'importe quelle formation. Et la Croatie entend bien le prouver sur le terrain.

"Nous devons montrer que nous avons une meilleure équipe"

"Nous nous attendons à un match difficile, l'Espagne est une grande équipe qui aime la possession et aime jouer, nous devrons donc nous imposer et leur prendre la possession du ballon. (...) L'Espagne a de grands milieux de terrain, mais tout ne se joue pas au milieu de terrain", a prévenu Mateo Kovacic, déterminé.

"Peu importe qui a le meilleur milieu de terrain, nous devons montrer que nous avons une meilleure équipe", a ensuite déclaré le milieu de terrain de Chelsea, club avec lequel il vient de remporter la Ligue des Champions, face à Manchester City (1-0). La bataille promet d'être belle, lundi soir, entre deux équipes réputées joueuses.

Pour rappel, ce match suscite aussi un intérêt particulier pour l'Équipe de France. Et pour cause, en cas de succès face à la Suisse, les Bleus affronteront le vainqueur de celui-ci en quarts. Alors, qui des Croates et des Espagnols pour se hisser parmi les huit meilleures équipes de cet Euro 2020 ? Bon courage aux amateurs de pronostics.