Croatie-France : Dalic et Lovren n'ont toujours pas digéré la défaite en finale du Mondial 2018

Avant le match de Ligue des nations face à la France, Zlatko Dalic et Dejan Lovren sont revenus sur la défaite en finale du Mondial 2018.

Mercredi soir, la accueille la en . Les Croates n'ont jamais vaincu la France (2 nuls et 5 défaites) et espèrent enfin briser le signe indien. Après avoir perdu 4-2 en finale de la en juillet 2018, les Croates se sont inclinés sur le même score lors de la deuxième journée de la Ligue des nations en septembre dernier. Ils avaient pourtant dominé ces deux matches.

En conférence de presse d'avant match, le sélectionneur Zlatko Dalic, en poste depuis octobre 2017, a d'ailleurs fait part de sa frustration : « Nous ferons de notre mieux, mais le résultat ne doit pas en pâtir, il faut aller chercher une victoire. Nous avons été meilleurs qu'eux en finale de la Coupe du monde et en Ligue des Nations, mais nous avons quand même perdu. C'est l'équipe qui vous punit pour chaque erreur et nous devons être prudents. »

Et le défenseur de la Croatie, Dejan Lovren, a tenu le même discours que son sélectionneur : « Souvent contre les Français, on joue un beau football mais à la fin on perd le match. En 2018, j'aurais préféré jouer le pire des footballs mais remporter le match. C'est le résultat qui compte, donc peut-être qu'on va changer des choses mercredi et peut-être pas jouer le meilleur football. »