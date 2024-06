Croatie - Albanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Croatie et l’Albanie sont au duel, ce mercredi, en vue de la deuxième journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Le Championnat d’Euro 2024 continue son bonhomme de chemin en Allemagne. Après les matchs de la première journée de la phase de groupes, place est désormais faite aux rencontres de la deuxième journée avec à l’ouverture un duel entre la Croatie et l’Albanie dans le groupe B, qui aura lieu au Volksparkstadion.

Croatie - Albanie, les Vatreni veulent se relancer

L’équipe nationale de Croatie a fait une entrée en lice cauchemardesque à l’Euro 2024 en Allemagne. Comme en huitièmes de finale en 2021 dans la même compétition (défaite (3-5), les coéquipiers de Luka Modric ont été encore très faibles face à une équipe espagnole très vigoureuse. Les Vatreni, pour leur premier match cet été à l’Euro, ont été étrillés par la Roja (3-0). Les hommes de Zlatko Dalić envisageraient de battre l’Albanie pour se relancer et rêver d’une qualification potentielle lors de la dernière journée face à l’Italie.

Ailleurs, les Albanais viennent ce mercredi avec le même objectif que les Croates. Même s’ils ont réussi leur préparation avec deux victoires en autant de sorties, les hommes encadrés par le technicien brésilien, Sylvinho, ont été refroidis par la Squadra Azzurra. Les Italiens s’étaient imposés 2-1 devant les Rouge et noir. Une victoire contre la Croatie ce mercredi permettrait aux Aigles d’espérer une qualification au tour suivant en cas de bonnes performances lors de la dernière journée contre la Roja.

Horaire et lieu de match

Croatie - Albanie

2e journée Euro 2024/Groupe B

Lieu : Volksparkstadion (Hambourg)

A 15 heures française

Les compos probables du match Croatie - Albanie

Croatie : Livaković – Stanišić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol – Modrić, Brozović, Kovačić – Pašalić, Petković, Perišić

Albanie : Strokosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Asllani, Ramadani – Asani, Bajrami, Seferi – Broja

Sur quelle chaîne suivre le match Croatie - Albanie ?

La rencontre entre la Croatie et l’Albanie sera à suivre ce mercredi 19 juin 2024 à partir de 15 heures sur BeIN SPORTS 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.