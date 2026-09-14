Le ministre de la Justice et de la Sécurité, David van Weel, a annoncé la semaine dernière que les matches de football seront immédiatement arrêtés de manière définitive lorsque des supporters jetteront ou tireront des feux d’artifice sur la pelouse ou en direction d’autres tribunes. Valentijn Driessen écrit dans sa chronique dansDe Telegraafque cela ouvre la porte à un abus de pouvoir.

« L’exemple de la punition collective a été repris par le ministre Van Weel, les maires de communes comptant des clubs professionnels, le ministère public, la police et la KNVB », écrit Driessen. « L’indignation face à cette ultime punition collective est partagée par les supporters dans leur ensemble. Et à juste titre. Cette mesure apparemment énergique dépasse toutes les bornes », estime le journaliste critique.

Driessen comprend mal le fait de renvoyer chez eux 50 000 supporters de football à la Johan Cruijff ArenA ou à De Kuip. « La punition collective n’est alors en aucune proportion avec l’acte commis. Incompréhensible que les initiateurs aient proposé une mesure aussi disproportionnée. »

« Parce que la KNVB et les clubs ont été mis dos au mur, il s’agit tout simplement d’un abus de pouvoir de la part des autorités. Car ce signal idiot n’a rien à voir avec le droit et la justice. »

« Les clubs professionnels doivent unir leurs forces, défendre leurs supporters corrects et contester le protocole renforcé de la KNVB. Ce degré d’injustice est indéfendable. Pourquoi une sanction proportionnée qui tombe sous le sens est-elle ignorée et à peine appliquée par le triangle local : le maire, le procureur en chef et le chef de la police ? », s’interroge l’homme originaire du Westland.

Driessen ne comprend pas pourquoi la KNVB ne fait pas simplement évacuer la tribune concernée. « L’argument selon lequel des supporters pris au hasard pourraient en abuser ne tient pas. Parce que cela s’applique également au protocole renforcé d’arrêt immédiat, indépendamment de la personne responsable des jets ou tirs de feux d’artifice. »

Le chroniqueur de 63 ans juge frappant que les parties responsables, dans leur plan par étapes pour les sanctions, passent à côté de la possibilité d’évacuer une tribune. Il évoque aussi un retrait de points pour le club dont les supporters sont responsables de l’arrêt de matches d’Eredivisie.