Toni Kroos, l'ancienne star du Real Madrid, n'a pas pu se retenir d'adresser une critique acerbe au trio Jamal Musiala, Florian Wirtz et Aleksandar Pavlović lors d'une discussion sur l'annonce par le sélectionneur Jürgen Klopp de la liste de l'équipe, qu'il dévoilera demain jeudi.

Dans le podcast « Einfach Mal Luppen », qu'il anime en compagnie de son frère Felix, le champion du monde 2014 a plaisanté au sujet des joueurs susceptibles de figurer sur la liste pour les prochaines rencontres de la Ligue des nations. Le défi consistait à nommer trois joueurs n'ayant pas participé à la dernière Coupe du monde.

Selon ce qu'a rapporté le journal « AS », Kroos a surpris tout le monde avec une réponse ironique : « J'ai désigné trois joueurs qui n'ont pas participé à la Coupe du monde : Pavlović, Wirtz et Musiala. »

Les trois faisaient pourtant bien partie de la sélection allemande lors du tournoi, si bien que Felix a mis quelques secondes à saisir l'allusion de son frère et a répliqué : « Quoi ? Quoi ? À quelle Coupe du monde n'ont-ils pas participé ? », a-t-il demandé, avant de comprendre la plaisanterie : « Parce qu'ils sont passés inaperçus, ou quoi ? »

Toni Kroos faisait allusion à la prestation terne du trio durant le tournoi au cours duquel l'Allemagne a été éliminée en seizièmes de finale par le Paraguay.

Après cette provocation, Kroos a cité trois joueurs répondant aux conditions posées par son frère et qu'il aimerait voir dans la première liste de Klopp : Tom Bischof et Lennart Karl, tous deux du Bayern Munich, ainsi que Saïd El Mala, la révélation de Cologne.

De son côté, Felix Kroos a choisi Jan-Niklas Beste, Kevin Schade et Grischa Prömel.

La sélection allemande disputera prochainement quatre rencontres de Ligue des nations face aux Pays-Bas, à la Grèce (à deux reprises) et à la Serbie.

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