Bruma est entré dans l'histoire en devenant le seul joueur, à l'exception de Cristiano Ronaldo, à porter le maillot n° 7 du Portugal depuis 2007.

Les absents ont toujours tort et Cr7, qui a vu Bruma lui piquer son iconique numéro 7, a pu s'en rendre compte. Ronaldo n'a guère manqué au Portugal, qui s'est imposé 5-2 face à la Suède lors d'un match amical international disputé jeudi soir au stade Dom Afonso Henriques de Guimaraes. En effet, Bruma a endossé le maillot n° 7 en l'absence de l'attaquant emblématique de l'équipe. Il est ainsi devenu le seul joueur autre que Ronaldo à porter ce maillot depuis 2007, selon Sports Digitale.

Bruma a commencé le match sur le banc mais a été introduit en seconde période par le sélectionneur Roberto Martinez. Il a profité d'une rare occasion pour marquer le quatrième but portugais sur une superbe passe décisive de Bruno Fernandes.

"C'est ma plus grande idole"

C'était une soirée spéciale pour Bruma, qui a eu l'occasion d'entrer sur le terrain avec le numéro 7 sur le dos. Tout comme Ronaldo, l'ailier a grandi au Sporting et s'est toujours inspiré de lui. "Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'étais jeune et plusieurs fois depuis, la dernière fois en équipe nationale", avait déclaré Bruma dans une interview à Sport Bild.

L'article continue ci-dessous

"Nous discutons toujours ensemble. C'est ma plus grande idole, mais c'est plutôt une amitié. C'est le meilleur footballeur du monde. C'est une personne formidable, un modèle pour tout le monde, surtout pour les jeunes. C'est pourquoi il est si important pour les jeunes joueurs de l'équipe nationale. Tout le monde le regarde à l'entraînement et fait les choses de la même manière. Si Ronaldo était toujours en train de parler ou de sécher l'entraînement, cela influencerait les jeunes. Mais c'est un homme calme et très professionnel. Tout le monde peut le voir".