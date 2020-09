Cristiano Ronaldo voit un "avenir radieux" pour la Juventus après le nul contre l'AS Roma

La star portugaise a marqué deux fois pour offrir un point à la Vieille Dame et estime qu'il y aura de bonnes choses à venir pour son équipe.

Cristiano Ronaldo a prédit un "avenir radieux" pour la après que son doublé ait sauvé son équipe de la défaite et permis d'obtenir un match nul 2-2 contre la Roma dimanche. Les Bianconeri étaient loin d'être à leur meilleur au Stadio Olimpico et étaient menés 2-1 à la pause après que Jordan Veretout ait inscrit un doublé tandis que Ronaldo avait marqué pour le champion d' en titre. Les chances de la Juve de revenir dans le match ont été réduites lorsque Adrien Rabiot a été expulsé après 62 minutes, mais Ronaldo a permis à son équipe d'obtenir un précieux point avec une tête imposante sept minutes plus tard.

Malgré la domination de l'AS Roma pendant de longues périodes, Cristiano Ronaldo était heureux de quitter la capitale avec un point et pense que les Bianconceri vont connaître une autre saison réussie. "Je pense que c'est un point gagné", a-t-il déclaré à Sky Sport Italia. "C'était devenu une situation compliquée mais nous sommes revenus, même après le carton rouge, donc à la fin de la saison cela pourrait s'avérer être un point important".

Morata doit faire mieux

"Nous sommes au début de la saison, il y a un nouvel entraîneur, de nouvelles idées, mais je vois que l'équipe travaille bien. Nous sommes enthousiastes et je vois un bel avenir pour nous. Ce que nous constatons, c'est que l'équipe est heureuse de travailler avec le sourire", a ajouté l'international portugais. La nouvelle recrue Alvaro Morata - qui était à la Juve entre 2014-16 - a fait ses débuts pour la Vieille Dame après être arrivé en prêt dans la semaine en provenance de l'Atletico Madrid.

Titularisé aux côtés de Ronaldo en attaque, Morata n'a pas réussi à avoir un impact fort sur le match et a été remplacé après 58 minutes par Douglas Costa. S'exprimant avant le match contre l'AS Roma, le joueur de 27 ans a évoqué son bonheur d'être de retour à Turin et espère pouvoir aider le club à remporter la : "La Juve a pris un coup de pied sur moi quand j'étais plus jeune et revenir était un de mes rêves", a déclaré Morata aux journalistes lors de sa présentation.

"Quitter la Juventus ne dépendait pas de moi. J'étais heureux à Madrid, mais maintenant c'est important pour moi d'être ici et je suis resté en contact avec tout le monde au fil des années. C'était un grand souvenir et maintenant nous avons de nouveaux défis à relever ensemble. La Ligue des champions est très importante pour la Juventus. Si nous la gagnions cette année, je serais l'homme le plus heureux du monde. Nous voulons la gagner", avait conclu l'Espagnol.