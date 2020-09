Alvaro Morata "rêvait de revenir à la Juventus Turin"

Officiellement présenté comme le nouvel attaquant de la Juve, l’Espagnol n’a pas caché sa joie de retrouver Pirlo et Cristiano Ronaldo.

Au moment de son arrivée à Turin, Alvaro Morata a rapidement vu que les supporters de la ne l’avait pas oublié. Passé par la Vieille Dame durant deux saisons, l’Espagnol avait séduit les tifosi, au point de voir le le rapatrier.

"La Juve a cru en moi quand j'étais un jeune joueur et je rêvais de revenir ici", a déclaré le joueur durant sa présentation.

Ses passages chez les champions d’ puis à et l’ n’ont pas vraiment été couronnés de succès personnels et Morata compte bien revenir aux standards de son premier passage en (27 buts et 18 passes en 93 matches).

"Je veux marquer beaucoup, je suis attaquant, mais j'ai vu tellement d'attaquants marquer 40 buts et ne rien gagner. Le plus important est de gagner en équipe. Si vous ne regardez que les chiffres simples, alors vous devez regarder le tennis."

Pirlo, coéquipier puis entraîneur

Déjà vainqueur de la à deux reprises, l’international espagnol veut donc rajouter la Ligue des Champions à son palmarès turinois, lui qui en compte déjà deux avec le Real Madrid (2014 et 2017). En 2015, sous les ordres de Massimiliano Allegri, la Juventus n’était pas passée loin, perdant en finale contre le .

A l’époque, Andrea Pirlo jouait encore les maestro pour distiller des caviars à Morata. Cinq ans plus tard, l’Italien sera son coach.

"Je savais à l'avance qu'il serait l'entraîneur de la Juve car c'est pour ça qu'il est fait. C'est ce dont la Juventus a besoin."

Entraîné par son ex-coéquipier, Alvaro Morata va devoir faire équipe avec Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala sur le front de l’attaque. Deux joueurs qu’il connait déjà parfaitement pour avoir déjà évolué avec eux dans le passé.

"Je connais assez bien Cristiano. J'ai toujours eu une très bonne relation avec lui, il m'a dit qu'il était heureux que je sois là."