Cristiano Ronaldo, un record et un sauvetage

Cristiano Ronaldo a franchi une nouvelle étape dans sa carrière déjà étincelante en battant le record d'apparition en Ligue des champion, ce mercredi.

L'attaquant portugais aété titularisé par Manchester United pour le match de la phase de groupes contre Villarreal, mercredi à Old Trafford.

Il a ainsi fait sa 178e apparition dans la compétition, devançant l'ancien gardien du Real Madrid, Iker Casillas, en tête du classement.

Ronaldo a égalé Casillas lorsqu'il a été titularisé lors de la défaite de United en phase de groupes contre les Young Boys, entamant ainsi sa 19e saison dans la compétition.

Le joueur de 36 ans a inscrit le premier but en Suisse, égalant ainsi un autre record. Les Young Boys est le 36e club contre lequel il a marqué un but en Ligue des champions. Seul son grand rival Lionel Messi a égalé cette marque. Cr7 a étendu ce record avec un nouveau but contre Villarreal ce mercredi soir.

Une réalisation dramatique à la 95e minute, qui a permis aux Red Devils de s'imposer et à Ronaldo de jublier pour ce sauvetage in-extremis.

Bien sûr, l'attaquant n'est pas étranger aux records de la Ligue des champions puisqu'il en a déjà plusieurs à son actif.

L'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 136 buts.

Il a également marqué plus de buts en matches à élimination directe que n'importe quel autre joueur, avec un total de 68. Ses 17 buts en 2013-2014 sont les plus nombreux en une seule campagne de Ligue des champions.