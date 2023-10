Cristiano Ronaldo un blagueur ? Un ancien coéquipier balance

Aaron Ramsey affirme que le Portugais a un côté plus léger et qu'il peut être "un plaisantin".

Le quintuple Ballon d'Or exige de lui-même et de son entourage le plus haut niveau d'exigence, ce que nombre de ses coéquipiers ont appris à leurs dépens au fil des ans. Ronaldo est toutefois prêt à se détendre en coulisses lorsque le temps du travail est remplacé par des occasions de s'amuser.

L'international gallois Ramsey a joué aux côtés de Ronaldo à la Juventus de Serie A et a parlé à FourFourTwo d'un personnage qui peut être mal compris : "Il est comme n'importe qui d'autre ! Cela peut paraître ennuyeux, mais c'est vrai. Il est un peu blagueur et aime rire, mais quand il s'agit de s'entraîner ou de jouer, il est concentré".

Ramsey affirme avoir pris beaucoup de leçons importantes de Ronaldo, comme peu de gens ont la chance d'apprendre d'un personnage aussi illustre. Ramsey, qui est revenu à ses racines à Cardiff, a ajouté : "C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, alors le voir de près et voir comment il travaille, c'était fascinant. Il s'efforce de donner le meilleur de lui-même chaque jour, et il est si impitoyable en match. C'était agréable de passer du temps avec lui et de le voir faire des choses irréelles.