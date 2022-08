Cristiano Ronaldo : un ancien coéquipier rétablit la vérité

L'ancien gardien de but de Manchester United, Ben Foster, a évoqué l'ambiance avec Cristiano Ronaldo dans le vestiaire lorsque les deux hommes étaient ensemble au club.

On parle beaucoup du Portugais en ce moment. Beaucoup de joueurs mancuniens voudraient qu'il parte, l'accusant de nuire à l'atmosphère du vestiaire, en tout cas selon les médias locaux.

Foster a joué pour United entre 2005 et 2009 et il a du mal à croire que Ronaldo puisse être perturbateur.

Lorsqu'on lui a demandé si l'attaquant avait déjà causé des problèmes hors du terrain à Old Trafford lors d'une émission sur talkSPORT, le gardien de but a répondu : "Non, jamais. Honnêtement, il était très sain.

"Il n'a jamais été perturbateur, jamais, jamais. Je n'aurais jamais un mauvais mot à dire à son sujet.

"Tout le monde sait qu'il est très professionnel et qu'il a fait tout ce qu'il fallait.

"Je vous garantis que c'est la même chose maintenant. Vous regardez ses photos sur Instagram... Il est si musclé, c'est ridicule !"