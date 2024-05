Cristiano Ronaldo trahi par Rooney ! C'est terrible

Wayne Rooney a snobé son ancien coéquipier de Manchester United Cristiano Ronaldo dans le débat sur le GOAT.

Rooney, légende des Red Devils et meilleur buteur de l'histoire du club, a passé cinq ans aux côtés de Ronaldo à Old Trafford. Il a connu la gloire en Premier League et en Ligue des champions en formant un redoutable duo d'attaquants.

Rooney est un grand fan du quintuple Ballon d'Or, mais il a expliqué à The Overlap - présenté par Sky Bet - pourquoi il préfère la magie argentine à la passion portugaise : « Je pense que Messi est le meilleur de tous les temps. On m'a beaucoup reproché de dire Messi, comme si on me disait : 'Comment peux-tu dire Messi, c'est Ronaldo.' Je comprends que les gens puissent dire Messi, c'est le meilleur. Je comprends que les gens puissent dire Messi, les gens peuvent dire Ronaldo - ils sont tous les deux incroyables, probablement les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Pour moi, Messi a juste un peu plus de flair, ce que j'aime chez un joueur, donc c'est la raison ».

Rooney a joué avec et contre de nombreux grands joueurs au cours de sa brillante carrière, et a désigné le Français vainqueur de la Coupe du monde comme la star avec laquelle il aurait le plus aimé partager un vestiaire. L'ex-capitaine anglais a ajouté : « [J'aurais aimé jouer avec] Zinedine Zidane, tellement il était bon. Messi est le meilleur de tous les temps, mais jouer avec Zidane [serait incroyable]. Il est cool, calme, il joue des deux pieds, il marque des buts et fait des passes décisives.

Alors que Messi et Ronaldo sont toujours en pleine forme à la fin de la trentaine - respectivement à l'Inter Miami et à Al-Nassr - Rooney a pris sa retraite en 2021 et tente désormais sa chance dans le management. Après un passage à vide à Birmingham, l'équipe de Tom Brady, en 2023-24, le joueur de 38 ans a hérité des rênes de Plymouth, un club de Championship.