Cristiano Ronaldo tout proche des 1000 buts Le compte rebours commence

Abdulrahman Ghareeb a ouvert le score en début de rencontre avant que Ronaldo ne double la mise en début de seconde période. Damac a réduit l'écart en milieu de seconde période, mais Al-Nassr a tenu bon pour remporter une victoire cruciale et relancer sa course au titre.

Il a fallu moins de cinq minutes à Al-Nassr pour ouvrir le score face à une équipe de Damac en difficulté dans la deuxième moitié du classement. Kingsley Coman, à l'origine de l'action, a réalisé une belle action sur le côté droit avant de remettre le ballon en retrait pour Ghareeb. L'ailier a ensuite contrôlé le ballon avec brio, prenant son défenseur à contre-pied et concluant tranquillement d'une frappe précise.

On aurait pu s'attendre à un festival offensif pour Al-Nassr, mais le manque d'efficacité offensive des joueurs a empêché les siens d'aggraver le score en première mi-temps. João Félix a manqué une belle occasion en envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale, puis a expédié une autre frappe dans le but. Al-Nassr s'est vu refuser un penalty après une main apparente d'Abdelkader Bedrane. Damac a également posé quelques problèmes aux visiteurs. Riyadh Sharahili a marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Le gardien Bento a réalisé deux beaux arrêts avant la pause.

Ronaldo a connu une première mi-temps frustrante, mais s'est racheté en début de seconde période. Félix a lancé son coéquipier portugais en profondeur, qui a lobé le gardien Kewin pour inscrire son 960e but en carrière. Damac a peiné à marquer tout au long de la saison, mais a finalement réduit l'écart à la 68e minute. Un corner tiré de la droite a été repris de la tête par Jamal Harkass, complètement démarqué au premier poteau.

Ce but a redonné espoir à Damac et a rendu la fin de match tendue pour Al-Nassr. Ronaldo pensait avoir scellé la victoire dans les dix dernières minutes en inscrivant un nouveau but, mais celui-ci fut refusé pour hors-jeu. Finalement, deux buts suffirent aux visiteurs, qui repartent avec trois points précieux.

Felix a certes gâché deux belles occasions pour Al-Nassr, mais il restait le joueur le plus dangereux sur le terrain. La star portugaise a fait preuve d'une fluidité remarquable balle au pied et a adressé un centre parfait à Ronaldo, qui aurait dû se conclure par un but. La tête de Ronaldo fut repoussée, mais les deux joueurs combinèrent ensuite pour le deuxième but d'Al-Nassr, synonyme de victoire. Felix lança Ronaldo en profondeur d'une passe millimétrée.

La défense d'Al-Nassr sera déçue de ne pas avoir réussi à garder sa cage inviolée face à une équipe de Damac qui abordait cette rencontre avec la plus faible attaque de la Saudi Pro League cette saison. Un corner tiré de la droite a trouvé Harkass complètement démarqué, qui a placé une tête hors de portée de Bento, le gardien d'Al-Nassr, réduisant ainsi l'écart de moitié. Après une longue période de domination, ce but a relancé le match et a rendu la soirée, qui aurait dû être tranquille pour Al-Nassr, un peu plus compliquée.