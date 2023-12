Cristiano Ronaldo toujours le GOAT devant Messi ? Un coéquipier balance

Cristiano Ronaldo est le "GOAT", selon Tom Heaton, le gardien de Manchester United expliquant pourquoi son il surpasse Lionel Messi.

Heaton a connu les deux périodes de Ronaldo à Old Trafford. Le vétéran a vu la superstar portugaise débarquer en Angleterre en 2003, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente aux yeux brillants. Il était déjà revenu à Manchester lorsque le quintuple Ballon d'Or a rejoint les Red Devils en 2021.

Heaton est bien placé pour juger de ce qui rend Ronaldo si spécial et a expliqué à MUTV pourquoi, à ses yeux, l'éternel attaquant se situe au-dessus de son éternel rival Lionel Messi sur la liste des grands joueurs de tous les temps. Il a déclaré : "À mon avis, le meilleur joueur de tous les temps est Cristiano. J'ai été ici avec lui la première fois et j'ai vu comment il a progressé, comment il s'est amélioré et est devenu le meilleur joueur du monde. Je venais juste de signer lorsqu'il est revenu pour sa deuxième saison, et le fait de voir la même motivation, la même faim, le fait d'être le premier à la salle de sport, le même appétit de travailler pour moi lui permet de rester à ce niveau. Ce qu'il a accompli est incroyable".

Ronaldo a inscrit 118 buts avec United lors de son premier passage au club, remportant le titre de Premier League, la Ligue des champions et le premier de ses Ballons d'or. Lors de son deuxième passage, il a inscrit 27 autres buts en 54 matches, mais il a été licencié en novembre 2022 à la suite d'une interview explosive avec Piers Morgan, dans laquelle il a critiqué des personnalités du passé et du présent du club.