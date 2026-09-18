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Rian Rosendaal
Traduit par

Cristiano Ronaldo sait définitivement s’il a un avenir avec le Portugal

Portugal vs Pays de Galles
Portugal
Pays de Galles
UEFA Nations League A
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo (41 ans) a été convoqué par le sélectionneur Jorge Jesus pour les matches de la Ligue des nations du Portugal. Le Danemark, la Norvège et le pays de Galles sont les prochains adversaires de la sélection portugaise.

L’avenir de Ronaldo en sélection semblait incertain après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Le vétéran avait fondu en larmes après la rencontre, mais il va donc finalement poursuivre sa carrière internationale.

Ronaldo compte 233 sélections (146 buts) sous le maillot du Portugal. Le joueur d’Al-Nassr a fait ses débuts internationaux en août 2003 et, plus de deux décennies plus tard, il représente donc toujours son pays.

Le point culminant absolu de toutes ces années en sélection reste la conquête du titre européen en 2016. Remporter une Coupe du monde n’a pas été donné à l’attaquant, malgré plusieurs tentatives lors des phases finales.

Jorge Jesus est le successeur de Roberto Martínez, qui a quitté son poste après la Coupe du monde. Jesus a entraîné au Portugal, entre autres, Benfica et le Sporting Portugal. La saison dernière, il était l’entraîneur de Ronaldo à Al-Nassr.

UEFA Nations League A
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Portugal
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Le Portugal affrontera le pays de Galles le 24 septembre pour le début de la Ligue des nations. Trois jours plus tard suivra la rencontre face à la Norvège, qui a réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.

Sélection complète du Portugal

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portugal), Samuel Soares (Benfica)  

Défense : Gonçalo Inácio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (FC Barcelone), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)  

Milieu : Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)  

Attaque : Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).

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