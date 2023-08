Cristiano Ronaldo s’offre son premier trophée avec Al Nassr

Le Portugais a remporté samedi son premier sacre avec Al Nassr. Il a été l'auteur de 2 buts de son club face à Al-Hilal en finale de la Coupe arabe.

C'est un jour de gloire pour Al Nassr et son attaquant vedette Cristiano Ronaldo. Double buteur, le joueur de 38 ans a remporté son premier trophée avec le club saoudien.

Al Nassr démarre mal

Face à Al Hilal, les Jaunes et Noirs ont entamé timidement cette finale de la Coupe Arabe. Les premières situations de cette rencontre étaient largement à l'avantage de leur adversaire . En effet, le pressing ultra consistant mis en place par Al Hilal a dérangé constamment la formation dirigée par le portugais Luis Castro qui va craquer pour la première fois dans ce match. Sur une récupération haute, Kanno décale Malcolm qui retrouve instantanément Michaël. Bien placé dans la surface de réparation, l'attaquant brésilien place le ballon hors de portée du gardien Al Owais (1-0, 51 e).

Le réveil du sniper

Avec une panne technique et un déficit frappant dans son animation offensive, Al Nassr a presque touché le fond dans cette rencontre. Réduit après l'expulsion d'Abdulelah Al Amri, Al Nassr va s'en remettre au génie de Cristiano Ronaldo. Muet dans la majeure partie de la rencontre, le lusitanien reprend un bon centre d'Al Ghanam dans la surface de réparation et trompe son vis à vis. (1-1, 74 e). Malgré une deuxième expulsion d'un de ses coéquipiers, Nawaf Boushal, Al Nassr va renverser son adversaire du jour grâce à un second but de Ronaldo (1-2). Le champion d'Europe 2016 et son coéquipier Sadio Mané remportent ainsi leur premier trophée avec Al Nassr.