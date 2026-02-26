Cristiano Ronaldo s'achète un club... pour continuer à jouer

Ronaldo, quintuple Ballon d'Or et l'une des figures les plus légendaires du football, commence à envisager l'après-carrière à 41 ans.

Son héritage s'est en grande partie construit en Espagne, où il est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il revient désormais dans son pays natal en acquérant une participation dans le club de deuxième division.

Un communiqué officiel du club confirme l'acquisition par Ronaldo de 25 % des parts d'Almeria. Ces parts seront détenues par CR7 Sports Investments, une nouvelle filiale de CR7 SA, société qui gère les investissements du joueur dans le secteur sportif.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Ronaldo a déclaré : « Contribuer au football, au-delà du terrain, est une ambition de longue date pour moi. L'UD Almeria est un club espagnol aux bases solides et au potentiel de croissance évident. Je suis impatient de travailler aux côtés de l'équipe dirigeante pour accompagner le club dans sa prochaine phase de développement. »

Mohamed Al Khereiji, quant à lui, a salué l'investissement de Ronaldo et se dit optimiste quant à l'apport précieux de l'ancien joueur du Real Madrid au développement d'Almeria.

Le président a déclaré : « Il est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, il connaît parfaitement les championnats espagnols et il comprend le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l'équipe que du centre de formation. »

L'avenir de Ronaldo à Al-Nassr reste incertain après la fin de la saison, bien qu'il soit encore sous contrat jusqu'en 2027.

Bien qu'il ait laissé entendre qu'il prendrait sa retraite à ce moment-là, son rachat d'Almeria ouvre la possibilité d'un retour fracassant en Espagne.

La Voz de Almeria rapporte qu'Al-Khereiji fait tout pour que ce soit le cas.

« Personne ne sait exactement ce que le président d'Almeria a en tête, mais tout porte à croire que Cristiano Ronaldo ne prendra pas sa retraite sans avoir porté le maillot rouge et blanc », indique le journal.

Al-Khereiji souhaite que son équipe accède à la Liga, et si cet objectif est atteint, Ronaldo deviendra une cible de choix. La presse locale d'Almeria affirme que le président est prêt à financer un tel transfert, et sa bonne relation avec la légende portugaise devrait faciliter les négociations.

Almeria occupe actuellement la troisième place de LaLiga 2, à seulement deux points du leader, alors qu'il reste 15 matchs à disputer.

Si le club parvient à monter en Liga, Ronaldo pourrait bien faire un retour surprise en Liga avec l'équipe dont il est désormais propriétaire.