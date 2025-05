Cristiano Ronaldo rend hommage à Modric

Real Madrid vs Real Sociedad

Cristiano Ronaldo a adressé un message touchant à Luka Modric suite à la confirmation du départ du vétéran croate du Real Madrid.

Après 13 ans passés au Santiago Bernabéu, Modric, Ballon d'Or, a annoncé qu'il ferait ses adieux à la capitale espagnole à la fin de son contrat. À 39 ans, l'avenir reste incertain.

Ronaldo a démontré qu'il était possible de continuer à jouer au-delà de 40 ans et de maintenir un niveau individuel impressionnant, et rien n'indique que Modric se prépare à raccrocher les crampons.

Ronaldo attend de voir ce que Modric décidera de faire ensuite. La superstar portugaise a notamment répondu à un message émouvant publié sur les réseaux sociaux. CR7 a déclaré : « Merci pour tout, Luka. Ce fut un honneur de partager autant de moments avec toi au club. Je te souhaite le meilleur pour la suite ! »

Ronaldo a joué six ans aux côtés de Modric à Madrid entre 2012 et 2018. Ensemble, ils ont remporté 15 trophées majeurs, dont le titre de champion d'Espagne et quatre Ligues des champions. CR7 évolue actuellement en Pro League saoudienne avec Al-Nassr, mais un nouveau défi est à l'ordre du jour à l'approche de l'expiration de son contrat record au Moyen-Orient.