Cristiano Ronaldo rejoint par une star portugaise à Al Nassr

Al Nasr FC vs Toulouse

Al-Nassr est sur le point de détourner le transfert de João Félix de Benfica, car les négociations sont avancées pour recruter l'attaquant portugais de Chelsea.

Le club saoudien de Pro League est en contact avec les représentants de Félix et pourrait parvenir à un accord dans les prochaines 24 à 48 heures. Cristiano Ronaldo, qui avait pressé Al-Nassr de recruter un attaquant de qualité, bénéficiera enfin de son soutien.

Félix était sur le point de faire son retour, car il était étroitement pressenti pour un retour à Benfica, son club d'enfance. L'attaquant souhaitait mettre fin à son cauchemar à Chelsea après seulement une saison et quitter Stamford Bridge cet été, après avoir déjà passé la seconde moitié de la saison 2024-2025 en prêt à l'AC Milan. Les Blues ont estimé l'international portugais à 54 millions d'euros (46 millions de livres sterling / 62 millions de dollars), soit exactement le prix qu'ils avaient payé à l'Atlético de Madrid l'année dernière.

Alors que Benfica s'apprêtait à négocier avec le club de Premier League, Al-Nassr s'est lancé dans la course et serait désormais sur le point de s'emparer du transfert, selon Fabrizio Romano. Le géant saoudien est en négociations avancées avec Chelsea, et le club de Ronaldo est également en contact avec les représentants de Felix. Al-Nassr espère toujours parvenir à un accord dans les prochaines 24 à 48 heures.

L'article continue ci-dessous

Le président de Benfica, Rui Costa, aurait souhaité recruter Felix à temps pour le match de Coupe Eusebio contre le Fenerbahçe de José Mourinho samedi, remporté 3-2 par l'équipe portugaise. Il a personnellement participé aux négociations aux côtés de son agent Jorge Mendes et espérait offrir aux supporters des retrouvailles symboliques avec l'attaquant.

Si le transfert est finalisé à temps, Felix pourrait rejoindre Ronaldo et le reste de l'équipe d'Al-Nassr pour un match amical contre Toulouse mercredi à l'Untersberg-Arena de Grodig.