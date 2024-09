Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec Manchester United

L'ancien joueur de Manchester United, Cristiano Ronaldo, s'en est pris aux Red Devils alors qu'il évoquait son avenir avec la sélection portugaise.

Ronaldo a fait un retour fantastique à Manchester United à l'été 2021 et, si sa première saison a été un succès, la seconde a été loin de l'être, Erik ten Hag ayant mis l'attaquant sur le banc après une série de performances décevantes. Lors d'une interview, Ronaldo a ouvertement critiqué les Red Devils et Ten Hag, ce qui a entraîné la résiliation de son contrat. Le capitaine du Portugal s'en est pris une nouvelle fois à United en évoquant son avenir au Portugal.

L'article continue ci-dessous

S'adressant à A Bola, Ronaldo a répondu à la question de savoir s'il était prêt à représenter l'équipe nationale en tant que remplaçant : « Dans mon esprit, je serai toujours titulaire. C'est ce que vous pensez. Jusqu'à la fin de ma carrière, je penserai toujours que je serai titulaire.

« Je respecterai toujours les décisions, non seulement de l'entraîneur, mais dans les clubs où j'ai joué, je les ai toujours respectées... une fois ou deux, ils se sont aussi mal comportés avec moi (rires). Mais sérieusement, quand il y a une éthique professionnelle, je respecterai toujours les décisions des entraîneurs.

« Quand l'éthique professionnelle n'est pas respectée, il peut toujours y avoir des polémiques, mais c'est à part. Ce que je ressens en ce moment, et les paroles du sélectionneur le démontrent également, c'est que je continue à être un atout pour l'équipe nationale et je serai le premier à l'admettre. Si ce n'est pas le cas, si je ne suis pas un atout, je serai le premier à partir.

« Mais si je pars, je partirai la conscience tranquille, comme toujours, parce que je sais qui je suis, ce que je peux faire, ce que je fais et ce que je continuerai à faire. Je vois le présent de manière très positive parce que pour moi le plus important est d'affronter chaque moment, chaque cycle, et le cycle est bon, je me sens heureux. »