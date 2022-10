Cristiano Ronaldo placardisé, il prend la parole !

Cristiano Ronaldo n'a pas tardé à réagir à sa mise à l'écart sur Instagram.

On l'attendait, ils 'est exprimé sans attendre ! Mis au ban par Erik ten Hag pour le choc contre Chelsea après être avant le coup de sifflet final du match face à Tottenham, lCr7 s'est exprimé sur Instagram.

"Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d'élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision."

Ronaldo a ensuite continué sur sa lancée :

"J'ai commencé très jeune, les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Donc, plus tard, j'ai toujours essayé de donner moi-même l'exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j'ai représentées. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. Cela ne l'a jamais été. C'est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt nous serons à nouveau ensemble."