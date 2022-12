Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et la pire équipe de la saison en Europe

La saison 2022-23 a déjà été une saison pas comme les autres.

Pour la première fois dans l'histoire, nous avons eu une Coupe du monde à la mi-saison, Qatar 2022 se déroulant en novembre et décembre.

Les compétitions de clubs européennes ont donc été condensées dans un calendrier chargé avant et après la Coupe du monde.

Il a fallu que les joueurs s'habituent à cette situation et, comme toujours, certaines grandes stars ont fait un flop pour leur club.

Nous jetons un coup d'œil aux 11 stars de haut niveau qui ont déçu cette saison jusqu'à présent.

Eduard Mendy (Chelsea)

Edouard Mendy a gardé 14 buts en 34 matches de Premier League pour Chelsea la saison dernière, mais il n'en a gardé qu'un seul en neuf matches cette saison avant d'être écarté par Graham Potter, qui avait succédé à Thomas Tuchel comme entraîneur. Kepa Arrizabalaga le devance désormais lorsqu'il est en forme, et les Blues sont toujours à la recherche d'un numéro 1 à long terme.

Mendy a également vécu une Coupe du monde épouvantable avec le Sénégal, qui a été éliminé en huitièmes de finale par l'Angleterre.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Deuxième, à un seul point du champion City la saison dernière, Liverpool se retrouve cette année à 15 points du leader Arsenal. Aucun joueur des Reds n'a autant déçu que Trent Alexander-Arnold, dont le positionnement défensif et la ténacité - ou le manque de ténacité - ont permis à Liverpool d'encaisser des buts stupides.

Il s'est glissé dans le groupe de l'Angleterre pour la Coupe du monde en remplacement de Reece James, blessé, mais il s'est retrouvé en troisième position au Qatar, derrière Kyle Walker et Kieran Tripper.

Gerard Piqué (Barcelone)

Gerard Piqué a été si mauvais cette saison qu'il a été contraint de prendre sa retraite alors que la campagne n'a que trois mois. La carrière légendaire de Piqué a connu une triste fin en novembre après un début de saison qui a démontré qu'il n'était plus assez bon à ce niveau. Il a commis une série d'erreurs en Ligue des champions qui ont conduit à l'élimination du FC Barcelone en phase de groupes par l'Inter. Mais à sa décharge, de nombreux défenseurs du Barca ont déçu en 2022-23, notamment Andreas Christensen et Eric Garcia.

Harry Maguire (Man Utd)

Harry Maguire a du mérite pour ses performances en Coupe du monde avec l'Angleterre, mais n'oublions pas que Manchester United - dont il est le capitaine - a commencé à gagner une fois qu'il a été écarté. Le défenseur le plus cher de tous les temps a fait un catalogue d'erreurs en début de saison et est maintenant fermement derrière Lisandro Martinez et Raphael Varane dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Angelino (Hoffenheim)

Angelino a connu une certaine disgrâce l'année dernière. En 2020-21, il était l'un des arrières gauches les plus productifs d'Europe, marquant huit buts et jouant en Ligue des champions. Mais il a perdu le fil de sa carrière et, après avoir été prêté à Hoffenheim, il a beaucoup peiné pour une équipe qui est 11e de la Bundesliga et à seulement quatre points de la zone de relégation.

Renato Sanches (PSG)

Renato Sanches a explosé à l'Euro 2016, laissant penser qu'il était une future superstar. Il a fait un gros flop au Bayern Munich mais a lentement réparé sa carrière avant de suggérer à nouveau à Lyon qu'il était prêt à devenir une star pour un grand club. Il a rejeté le Milan pour le PSG l'été dernier, mais une fois de plus, il a échoué dans une équipe de haut niveau. Il est bien en bas de la hiérarchie à Paris.

Franck Kessié (Barcelone)

La décision de Franck Kessie de rejoindre Barcelone sur un transfert gratuit cet été avait déjà suscité des doutes avant le début de la saison en raison de l'abondance de talents au milieu de terrain au Camp Nou. Ces craintes se sont concrétisées puisqu'il n'a débuté que deux matchs de Liga, plus cinq apparitions sur le banc pour un total de 213 minutes. Il n'a marqué qu'un seul but dans toutes les compétitions. Il est déjà lié à un départ.

Paul Pogba (Juventus)

Paul Pogba n'a pas touché un ballon cette saison depuis son transfert gratuit de Manchester United à la Juventus cet été. En septembre, le joueur de 29 ans a été opéré d'une déchirure du ménisque qu'il avait subie pendant l'été et qui n'avait pas répondu à un traitement conservateur. Il a essayé de se rétablir à temps pour la Coupe du monde avec la France, mais s'est ensuite blessé à la cuisse avant la finale. Pogba n'est toujours pas de retour à l'entraînement de la Juventus et le manager Max Allegri admet qu'il n'a aucune idée de quand il sera apte.

Jadon Sancho (Man Utd)

Sancho peut s'aligner sur l'un ou l'autre des flancs mais on le retrouve de plus en plus souvent sur aucun des deux flancs avec Antony signé de l'Ajax pour 100 millions d'euros et Alejandro Garnacho qui devient une étoile montante sur le côté opposé. Sancho a marqué deux buts et délivré une passe décisive avant de manquer la sélection anglaise pour la Coupe du monde. Il n'a ensuite même pas participé à la tournée de mi-saison de son club en Espagne. Sancho n'était pas "physiquement ou mentalement prêt" à jouer pour Man Utd a déclaré Ten Hag. Son avenir à long terme à Old Trafford est très incertain.

Romelu Lukaku (Inter)

Lukaku est revenu de Chelsea à l'Inter pour un prêt d'une saison l'été dernier, mais il a eu de terribles difficultés avec sa condition physique. Il n'a joué que 256 minutes de football en club cette saison, démarrant trois matchs et n'apparaissant que dans cinq matchs au total. Il a marqué deux buts cette saison. Il a également connu des difficultés lors de la Coupe du monde. Manifestement inapte, il est apparu deux fois comme remplaçant et a manqué une série d'occasions nettes lors du match nul 0-0 contre la Croatie qui a vu la Belgique être éliminée dans les groupes.

Cristiano Ronaldo (Man Utd)

Le deuxième passage de Cristiano Ronaldo à Man Utd s'est terminé en catastrophe. Le Portugais a été remplacé par Marcus Rashford et n'a marqué qu'un seul but en championnat avant de donner une interview non autorisée à Piers Morgan dans laquelle il a critiqué le club, la famille Glazer et le manager Ten Hag. Libéré par United à la veille de la Coupe du monde, Ronaldo serait sur le point d'effectuer un transfert lucratif à Al-Nassr en Arabie saoudite. Sa carrière au plus haut niveau est terminée.