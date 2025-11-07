Cristiano Ronaldo passe aux aveux sur Diogo Jota

Ronaldo a également évoqué les raisons personnelles qui l'ont poussé à ne pas assister aux obsèques de son coéquipier portugais.

Jota et son frère sont décédés en juillet dernier lorsque leur Lamborghini a subi une crevaison lors d'un dépassement et a pris feu. Jota, âgé de 28 ans, se rendait de Porto à Santander pour prendre un ferry afin de rentrer en Angleterre, car il lui avait été déconseillé de prendre l'avion après une récente opération des poumons. Le monde du football a été profondément choqué et endeuillé par cette tragique nouvelle. Onze jours seulement avant l'accident, Jota avait épousé sa compagne de longue date, avec qui il avait trois jeunes enfants. Les hommages ont afflué de la part de ses coéquipiers, anciens entraîneurs, clubs et supporters du monde entier. Liverpool a publié un communiqué qualifiant cette perte d'« inimaginable », tandis que la Fédération portugaise de football s'est dite « complètement dévastée ».

À l'époque, Ronaldo avait déclaré sur les réseaux sociaux : « C'est incompréhensible. On était ensemble en équipe nationale il y a quelques jours, vous vous mariiez il y a quelques jours », avait-il écrit. « À votre famille, à votre femme et à vos enfants, j'adresse mes condoléances et je leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que vous serez toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer. »

Le quintuple Ballon d'Or avait été critiqué pour son absence aux obsèques de son coéquipier disparu. Aperçu en vacances à Majorque, il a depuis expliqué les raisons de son absence.

Explication de son absence aux obsèques

Ronaldo a déclaré à Piers Morgan Uncensored : « Il y a deux choses. On me critique beaucoup, et je m'en fiche. Quand on est en paix avec sa conscience, on n'a pas à se soucier du regard des autres. Depuis la mort de mon père, je ne vais plus au cimetière. » Deuxièmement, vous me connaissez, ma réputation n'est plus à faire : où que j'aille, c'est le cirque. Je n'y suis pas allé (aux obsèques de Jota) car l'attention se serait portée sur moi et je ne le souhaitais pas.

Il a ajouté : « On peut continuer à me critiquer, mais je suis en paix avec ma décision. Je n'avais pas besoin d'y aller juste pour être vu. Je pensais à sa famille et je n'avais pas besoin que les caméras immortalisent mes moindres faits et gestes. »

« Cela montre pourquoi il faut profiter de l'instant présent », a ajouté Ronaldo.

« J'étais avec Gio (sa compagne Georgina Rodriguez) à la salle de sport. Je n'en croyais pas mes yeux en voyant les messages. J'ai beaucoup pleuré. C'était un moment extrêmement difficile pour tout le monde : le pays, les supporters, mes coéquipiers, les familles.»

« J'ai vraiment apprécié le connaître et partager de beaux moments avec lui. J'ai parlé à sa famille et je leur ai apporté mon soutien. Cela montre qu'il faut profiter du moment présent et ne pas trop penser à l'avenir. Je ne fais pas beaucoup de projets à long terme car tout peut basculer en un instant. Il faut être heureux d'être là, profiter de la vie car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ce fut un choc terrible et nous en sommes encore bouleversés. Diogo était l'un des nôtres. C'était un homme formidable et un excellent joueur.

