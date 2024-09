Cristiano Ronaldo ne veut plus entendre parler de Benzema !

Cristiano Ronaldo a fait récemment une révélation surprenante sur Karim Benzema.

Cristiano Ronaldo est sur un nuage en ce moment. Après un Euro 2024 raté avec zéro but, l’international portugais a retrouvé de l’efficacité en ce début de saison. Mieux encore, le quintuple Ballon d’Or a atteint récemment la barre symbolique des 900 buts en carrière. Mais alors qu’il est félicité par tout le monde du football pour ce nouveau record, Cristiano Ronaldo vient d’écarter Karim Benzema.

Karim Benzema suit Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont connu des trajectoires similaires ces dernières saisons. En janvier 2023, le Portugais faisait le grand choix de quitter l’Europe et de rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite. Six mois plus tard, c’était au tour du Français de prendre la décision en mettant fin de façon inattendue à son aventure avec le Real Madrid.

C’est justement à Madrid que les deux hommes se sont connus et côtoyés pendant neuf ans. Mais Ronaldo et Benzema ne rejoueront certainement plus ensemble puisque l’ancien lyonnais, lui, a signé dans le club rival d’Al-Ittihad. Et même s’ils ont encore quelques années devant eux, cela ne devrait pas arriver, surtout après la récente décision de Cristiano Ronaldo à l’encontre de Karim Benzema.

Ronaldo snobe Benzema pour Kylian Mbappé

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo a lancé sa chaîne Youtube. Depuis, la légende du Real Madrid ne cesse de pulvériser les recors avec déjà plusieurs millions d’abonnés. Sur son nouveau canal, Ronaldo se présente sous une nouvelle facette à ses fans, notamment lors de ses interviews avec Rio Ferdinand, son ancien coéquipier à Manchester United. Récemment, le natif de Madère a été soumis à un jeu de questions réponses où il devra faire un choix entre deux joueurs.

Et Rio Ferdinand en profité pour demander au Portugais qui était son préféré entre Karim Benzema et…Kylian Mbappé. A la surprise générale, Cristiano Ronaldo a porté son choix sur le Bondynois, snobant ainsi un homme avec qui il a remporté quatre Ligue des Champions avec le Real Madrid. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est l’idole de Kylian Mbappé qui jouit toujours des conseils de son illustre aîné dont il est appelé à marcher sur les pas au Real Madrid.