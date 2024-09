Cristiano Ronaldo ému après son 900e but

Portugal vs Croatie

Cristiano Ronaldo a marqué le 900e but de sa carrière légendaire lors du match de Ligue des Nations de l'UEFA entre le Portugal et la Croatie.

Après l'ouverture du score de Diogo Dalot à la 7e minute, Ronaldo, 39 ans, a inscrit le 131e but pour le Portugal et le 900e de son illustre carrière en reprenant un centre parfait de Nuno Mendes jeudi soir à l'Estadio da Luz. La star d'Al-Nassr a fait preuve d'émotion après avoir tiré le ballon dans les filets, avant qu'un but contre son camp de Dalot ne réduise l'écart pour la Croatie peu avant la mi-temps.

Ronaldo restera dans les mémoires comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Outre la Coupe du monde, il a remporté tous les grands trophées qui lui ont été offerts au cours d'une brillante carrière qui l'a vu évoluer au Real Madrid, à Manchester United, à la Juventus, entre autres. Et malgré ses 40 ans, il continue de prouver sa valeur en club et en sélection.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo, qui a joué pour le Portugal lors de son parcours jusqu'aux quarts de finale de l'Euro 2024 cet été, a quitté United pour l'équipe de Pro League saoudienne Al-Nassr au début de 2023 et depuis lors, l'ancien as du Sporting Lisbonne a marqué un nombre remarquable de 68 buts en 74 matches dans toutes les compétitions.