Cristiano Ronaldo ne peut pas jouer pour Al-Nassr pour le moment

Non-inscrit sur la liste des joueurs d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va devoir attendre qu'un joueur étranger quitte le club.

Cristiano Ronaldo monopolise presque à lui tout seul l’actualité football depuis l’annonce de son arrivée à Al-Nassr il y a quelques jours. À 37 ans, le quintuple Ballon d’Or a quitté l’Europe après avoir fait les beaux jours du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United, et s’est donc lancé un nouveau challenge en Arabie Saoudite, qu’il a justifié d’un point de vue sportif malgré les nombreuses critiques à ce sujet et à propos de son salaire exorbitant (200 millions d’euros par an).

Ronaldo est suspendu deux matches

Mais les supporters de l’actuel leader du championnat saoudien devront encore attendre avant de voir leur superstar à l’œuvre. Tout d’abord parce que l’international portugais doit purger une suspension de deux matches infligée par la FA après avoir jeté le téléphone d’un supporter d’Everton, sanction qui s’applique également dans d’autres fédération et qui l’empêchera de prendre part aux deux prochains matches de sa nouvelle équipe.

Ronaldo ne peut toujours pas être inscrit

L’ancien joueur du Real Madrid rencontre également un nouveau problème qui n’est pas encore résolu. En effet, le règlement du championnat saoudien autorise les clubs à disposer d’un maximum de huit joueurs étrangers dans leur effectif, comme l'explique l'AFP ce jeudi. Mais en ce qui concerne Al-Nassr, ce quota a été dépassé avec l’arrivée de CR7, qui rejoint donc Luiz Gustavo, David Ospina, Alvaro Gonzalez ou encore Vincent Aboubakar, devenant ainsi le neuvième joueur étranger dans l’équipe.

Si les Jaunes et Bleus veulent pouvoir officialiser les débuts de leur star, ils vont devoir se séparer d’un joueur étranger, parmi lesquels figurent donc Ospina, Alvaro Gonzalez, Luiz Gustavo, Talisca, Martinez, Konan, Masharipov et Aboubakar.