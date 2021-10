"Cristiano Ronaldo n'a jamais autant mérité de remporter le Ballon d'Or" selon son agent

Jorge Mendes fait du lobbying pour son meilleur client : Cristiano Ronaldo. Il veut le voir remporter le Ballon d'Or en 2021.

De retour au bercail, du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo a marqué les esprits sur cette année 2021. L'international portugais a signé un retour en apothéose du côté des Red Devils et a même été élu meilleur joueur de Premier League au mois de septembre avec trois buts en quatre matches. Qui plus est, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur en sélection nationale devançant Ali Daei et compte désormais 115 buts avec le Portugal après son triplé contre le Luxembourg cette semaine.

Néanmoins, Cristiano Ronaldo est rarement mentionné parmi les favoris pour remporter le prochain Ballon d'Or. En effet, l'international portugais a seulement remporté la Coupe d'Italie sur le plan collectif. Cristiano Ronaldo n'a rien gagné avec le Portugal, devant s'arrêter dès les huitièmes de finale de l'Euro et la Juventus a vu sa domination être brisée sur la scène nationale avec le titre de champion remporté par l'Inter Milan.

Dans les colonnes de France Football, Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, a plaidé la cause de son poulain pour le prochain Ballon d'Or : "Les chiffres et les statistiques liés au nom de Cristiano Ronaldo parlent pour lui et devraient être suffisants d'après moi pour qu'il puisse remporter un nouveau Ballon d'Or. Le total absolument remarquable de 115 buts en sélection portugaise fait de lui le recordman dans l'histoire du football international masculin".

"À mon avis, cette année le Ballon d'Or a un nom : Cristiano Ronaldo"

L'article continue ci-dessous

"Cette année, il a battu ce record vieux de 15 ans, auquel il peut ajouter celui de meilleur buteur de l'histoire du football professionnel. Tous ces hauts faits, qui représentent la plus grande performance de l'histoire du football, devraient être décisifs dans l'attribution du trophée, étant donné qu'il continue à démontrer qu'il est, sans aucun doute, le meilleur joueur de football mondial de tous les temps", a ajouté l'agent de l'international portugais.

Pour Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo n'a jamais été aussi fort à l'âge de 36 ans et n'a jamais autant mérité de remporter le Ballon d'Or : "Il est vrai qu'il s'agit d'un trophée individuel, mais n'oublions pas que Cristiano Ronaldo a été le meilleur buteur de l'exigeante Serie A et qu'il a aussi été le meilleur buteur du dernier Championnat d'Europe. Il détient le record de buts en Ligue des champions et il est le seul joueur au monde à avoir tout gagné dans trois pays différents avec le maximum de compétitivité, comme ce fut le cas en Angleterre, en Italie et en Espagne".

"Tout cela à l'âge de 36 ans, avec une régularité absolument unique, un engagement et une phénoménale capacité à surmonter les difficultés. À mon avis, cette année le Ballon d'Or a un nom : Cristiano Ronaldo. Pour moi, il ne l'a jamais autant mérité", a conclu Jorge Mendes. Cristiano Ronaldo a fait une très belle saison et sera probablement parmi les cinq meilleurs joueurs de la planète, mais il est peu probable qu'il soit l'heureux élu, et risque d'être devancé par Lionel Messi, Karim Benzema ou Robert Lewandowski.