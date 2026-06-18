La République démocratique du Congo a décroché mercredi un point mérité lors de son premier match de la Coupe du monde face au Portugal, favori du tournoi. Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à faire la différence et n’a pas été particulièrement ciblé par les Congolais.

Aligné d’emblée en pointe, le capitaine portugais a disputé l’intégralité de la rencontre, mais n’a pas réussi à faire la différence. Les Lions Indomptables ont ouvert le score dès la première période grâce à une tête décisive de João Neves, avant que Yoane Wissa n’égalise également de la tête pour les Congolais (1-1).

Le milieu congolais Ngal’ayel Mukau, auteur d’une prestation solide durant près d’une heure, a ensuite livré son analyse sans détour au sujet de Ronaldo, que le sélectionneur Roberto Martínez continue de privilégier au détriment de l’attaquant du Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos.

« Pour être honnête, pas vraiment », a répondu Mukau, joueur du Lille OSC, lorsqu’on lui a demandé si la RD Congo avait élaboré un plan spécial pour neutraliser Ronaldo. « Nous savons qu’il n’est plus le même joueur qu’avant. Il a pris un peu d’âge. »

Le respect pour CR7 demeure intact. « C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et nous avons beaucoup de respect pour lui. Mais à son âge, on ne peut plus offrir la même performance qu’avant. Nous avons néanmoins un immense respect pour lui. C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. »

Pour autant, le Portugal reste favori pour son prochain rendez-vous face à l’Ouzbékistan, le 23 juin, avant d’affronter la Colombie le 28 juin.

Après la rencontre, Ronaldo a rapidement réagi à ce partage : « Ce n’était pas le départ espéré, mais rien n’est fini. Tête haute et place au prochain match », a déclaré le quintuple Ballon d’Or.