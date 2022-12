Cristiano Ronaldo libéré, délivré

Piers Morgan a révélé que Cristiano Ronaldo lui a envoyé un SMS après son départ de Manchester United.

Cristiano Ronaldo est libre comme l'air. Il y a deux semaines, Manchester United a libéré l'international portugais de ses obligations. Le quintuple Ballon d'Or, actuellement pleinement concentré sur la Coupe du monde avec le Portugal, pourra faire le choix qu'il désir pour son futur et choisir le club de son choix sans que personne ne puisse le lui empêcher.

"Libre comme un oiseau"

Piers Morgan, qui est l'homme ayant interviewé Cristiano Ronaldo et dont l'entretien a été à l'origine de son départ de Manchester United, a échangé un certain nombre de messages avec la star portugaise, les deux plaisantant sur son sentiment de liberté après avoir quitté le club de Manchester. L'animateur de télévision, dont l'interview a contribué à l'expulsion de Ronaldo de United, a également estimé que les rumeurs d'un transfert en Arabie Saoudite étaient prématurées.

J'ai envoyé à Cristiano un GIF de William Wallace dans Braveheart en train de crier "Liberté"", a révélé Piers Morgan. "Il a pensé que c'était un résumé parfait de ce qu'il ressentait. Il a répondu : "Libre comme un oiseau". Au sujet des rapports concernant un transfert massif vers le club saoudien d'Al-Nassr, Piers Morgan a également tenté d'éclaircir le dossier avec son ressenti.

"Rejoindre un club de Ligue des champions"

"Il pense que s'il fait bien cette Coupe du monde, il obtiendra ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire un club en Ligue des champions qui prolonge son record et son héritage. Ce n'est pas une question d'argent à ce stade de sa carrière. Tout se résume à un désir ardent de jouer au football au plus haut niveau, de battre des records et de gagner des trophées. Et il l'a fait dans plus de pays que n'importe quel autre joueur de l'histoire", a ajouté le journaliste anglais.

Alors que Cristiano Ronaldo pourrait envisager un transfert vers l'une des meilleures équipes européennes, ses performances lors de la Coupe du monde n'aident pas ses chances. Un penalty lors de la première journée a fait les gros titres, mais depuis, le joueur de 37 ans n'a pas été à la hauteur, et il a été personnellement responsable de l'égalisation de la Corée du Sud contre le Portugal, qui a enregistré une victoire cruciale vendredi.

Ronaldo a tenté exactement 100 tirs lors des différentes Coupe du monde, le premier joueur à atteindre ce total depuis que des données complètes sur les tirs sont disponibles (1966). Malgré sa défaite lors de la troisième journée, le Portugal a tout de même remporté le Groupe H, ce qui signifie qu'il affrontera la Suisse en huitième de finale mardi, avec une nouvelle occasion de CR7 de briller et d'envoyer un message aux meilleurs clubs européens.