Hocine Harzoune

Cristiano Ronaldo, les mots forts après la défaite

Al-Nassr accuse désormais quatre points de retard sur Al-Hilal, leader du championnat saoudien, après sa défaite 2-1 face à Al Qadsiah. Cristiano Ronaldo a inscrit son premier but de l'année 2026 sur penalty, réduisant l'écart, mais cela n'a pas suffi, l'équipe de Jorge Jesus concédant ainsi sa deuxième défaite consécutive.

Cependant, Ronaldo refuse de baisser les bras et ambitionne de remporter son premier titre majeur depuis son arrivée au Moyen-Orient.

Al-Nassr avait pourtant bien débuté la saison 2025-2026 du championnat saoudien, après un été marqué par la prolongation de contrat de Ronaldo pour deux ans. Néanmoins, l'équipe a perdu sa place de leader ces dernières semaines, victime d'une baisse de forme. Al-Nassr n'a remporté qu'un seul de ses quatre derniers matchs de championnat et devra impérativement remonter la pente pour prétendre au titre. Depuis son arrivée à Al-Nassr en décembre 2022, Ronaldo n'a toujours pas remporté de titre majeur, mais il affirme que sa soif de victoires reste intacte.

Il a déclaré à Arab News : « C'est difficile de rivaliser avec des équipes comme Al-Hilal et Al-Ittihad, mais nous sommes toujours là, nous continuons à nous battre. Le football est ainsi fait : il y a des hauts et des bas, mais le plus important est de rester professionnel, de se donner à fond, de respecter le club et son contrat, et de croire que les choses vont changer. Pour Al-Nassr, nous continuerons à nous battre pour remporter de nouveaux titres. »

L'équipe de Ronaldo accuse actuellement quatre points de retard sur Al-Hilal au classement, mais il a adressé un message de détermination après le dernier revers de son équipe. La superstar portugaise a publié sur Instagram : « Ce combat n'est pas terminé. Nous continuons à travailler et nous nous relèverons ensemble ! »

Malgré la défaite d'Al-Nassr jeudi, Ronaldo a marqué, se rapprochant ainsi de son objectif : atteindre les 1 000 buts en carrière. Son but sur penalty porte son total à 958 réalisations, à seulement 42 buts de ce chiffre mythique. Il a récemment évoqué cet objectif et reste déterminé à l'atteindre.

Lors des Globe Soccer Awards à Dubaï, il a déclaré : « Ma passion est intacte et je veux continuer. Peu importe où je joue, au Moyen-Orient ou en Europe. Je prends toujours autant de plaisir à jouer au football et je veux poursuivre sur cette voie. Vous connaissez mon objectif : gagner des trophées et atteindre ce chiffre [1 000 buts] que vous connaissez tous. Je l'atteindrai, à condition d'éviter les blessures. »

