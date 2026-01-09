Cristiano Ronaldo, les mots forts après la défaite

Cependant, Ronaldo refuse de baisser les bras et ambitionne de remporter son premier titre majeur depuis son arrivée au Moyen-Orient.

Al-Nassr avait pourtant bien débuté la saison 2025-2026 du championnat saoudien, après un été marqué par la prolongation de contrat de Ronaldo pour deux ans. Néanmoins, l'équipe a perdu sa place de leader ces dernières semaines, victime d'une baisse de forme. Al-Nassr n'a remporté qu'un seul de ses quatre derniers matchs de championnat et devra impérativement remonter la pente pour prétendre au titre. Depuis son arrivée à Al-Nassr en décembre 2022, Ronaldo n'a toujours pas remporté de titre majeur, mais il affirme que sa soif de victoires reste intacte.

Il a déclaré à Arab News : « C'est difficile de rivaliser avec des équipes comme Al-Hilal et Al-Ittihad, mais nous sommes toujours là, nous continuons à nous battre. Le football est ainsi fait : il y a des hauts et des bas, mais le plus important est de rester professionnel, de se donner à fond, de respecter le club et son contrat, et de croire que les choses vont changer. Pour Al-Nassr, nous continuerons à nous battre pour remporter de nouveaux titres. »

L'équipe de Ronaldo accuse actuellement quatre points de retard sur Al-Hilal au classement, mais il a adressé un message de détermination après le dernier revers de son équipe. La superstar portugaise a publié sur Instagram : « Ce combat n'est pas terminé. Nous continuons à travailler et nous nous relèverons ensemble ! »

Malgré la défaite d'Al-Nassr jeudi, Ronaldo a marqué, se rapprochant ainsi de son objectif : atteindre les 1 000 buts en carrière. Son but sur penalty porte son total à 958 réalisations, à seulement 42 buts de ce chiffre mythique. Il a récemment évoqué cet objectif et reste déterminé à l'atteindre.

Lors des Globe Soccer Awards à Dubaï, il a déclaré : « Ma passion est intacte et je veux continuer. Peu importe où je joue, au Moyen-Orient ou en Europe. Je prends toujours autant de plaisir à jouer au football et je veux poursuivre sur cette voie. Vous connaissez mon objectif : gagner des trophées et atteindre ce chiffre [1 000 buts] que vous connaissez tous. Je l'atteindrai, à condition d'éviter les blessures. »