Cristiano Ronaldo, les chiffres complètement dingues

Cristiano Ronaldo a célébré un autre moment important de sa carrière phénoménale en inscrivant son 500e but en championnat jeudi avec Al-Nassr.

Ronaldo a marqué le 500e but de sa carrière jeudi pour Al-Nassr contre Al-Wehda dans la Saudi Pro League. L'attaquant a reçu le ballon à l'intérieur de la surface de réparation, a effectué quelques touches de balle avant de décocher une frappe à ras de terre du pied gauche qui a trompé le gardien de but et donné l'avantage à Al-Nassr. Il s'agissait de son deuxième but pour son nouveau club après son transfert de Manchester United, et il en a ajouté trois autres avant la fin du match.

500 buts, la folie Cr7

Le but de Ronaldo a été suivi d'une célébration bien connue de la superstar portugaise.

Les 503 buts de Ronaldo en championnat ont été inscrits dans cinq clubs. L'attaquant a marqué 311 buts pour le Real Madrid, 103 en deux séjours à Manchester United, 81 pour la Juventus, trois pour le Sporting et maintenant cinq avec Al-Nassr.

L'attaquant reprendra la compétition avec Al-Nassr le vendredi 17 février, contre Al-Taawoun.