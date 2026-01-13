Cristiano Ronaldo, le nouveau pétage de plombs

La superstar portugaise n'a pas apprécié de voir son emblématique numéro 7 retiré du terrain dans les dernières minutes de la rencontre. Le quintuple Ballon d'Or a exprimé sa frustration en regagnant la ligne de touche.

À la 82e minute, Ronaldo a été appelé vers le banc de touche. Il avait ouvert le score dans ce choc peu avant la mi-temps, mais Al-Nassr s'est rapidement effondré par la suite. Malgré une domination lors des 45 premières minutes, le match a basculé après la pause.

Salem Al Dawsari a transformé un penalty à la 57e minute, Mohamed Kanno a donné l'avantage à Al-Hilal – peu avant l'expulsion de Nawaf Alaqidi – et Ruben Neves a scellé la victoire 3-1 en transformant un penalty dans le temps additionnel.

Al-Nassr n'était mené que d'un point lorsque Ronaldo a été remplacé. L'éternel quadragénaire, toujours convaincu de pouvoir faire la différence, n'a pas caché son mécontentement d'être sorti du terrain. Il a semblé murmurer « impossible » en cédant sa place au milieu de terrain Wesley.

En rejoignant le banc, Ronaldo a brièvement serré la main de son compatriote et entraîneur, Jorge Jesus, mais a clairement exprimé son mécontentement quant à la décision d'écourter sa soirée.

Sous les feux des projecteurs, CR7 a ensuite fait un geste énigmatique. Après que Neves a mis Al-Hilal hors de portée, Ronaldo a été aperçu souriant et faisant un signe d'adieu de la main gauche.

Il concédait peut-être la défaite dans la course au titre, car Al-Nassr, qui avait débuté la saison 2025-2026 par 10 victoires consécutives, a subi trois défaites lors de ses quatre derniers matchs et accuse désormais sept points de retard sur le leader, Al-Hilal. Le succès concret a été rare pour Ronaldo durant son passage au Moyen-Orient, avec pour seul point d'orgue la victoire en Coupe des clubs champions arabes en 2023. Il s'est engagé avec le club de Riyad jusqu'en 2027, mettant ainsi un terme sine die à tout projet de retraite.

Ronaldo a également porté son impressionnant total de buts à 959, poursuivant sa quête d'un chiffre à quatre chiffres, et devrait être capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde 2026. Il semblerait qu'il fasse pression pour qu'Al-Nassr recrute de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal, le légendaire joueur conservant une influence considérable sur et en dehors du terrain.