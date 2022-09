Cristiano Ronaldo pourrait encore prolonger son séjour à Manchester United la saison prochaine.

L'attaquant, qui en est à sa deuxième saison de contrat avec Manchester United, et son agent, Jorge Mendes, ont tenté d'obtenir un départ depuis la fin de la saison dernière.

Cependant, ESPN affirme que Ronaldo pourrait être convaincu de prolonger son séjour.

Le contrat de l'attaquant comprend une option de 12 mois, qui peut être déclenchée par consentement mutuel.

Et l'on croit de plus en plus que Ronaldo pourrait s'engager pour une année supplémentaire à la fin de cette saison.