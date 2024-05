Cristiano Ronaldo lâche une bombe sur sa retraite

Cristiano Ronaldo a expliqué pourquoi la retraite était encore loin pour lui, alors que la star approche des 900 buts en carrière.

Quintuple Ballon d'Or, Ronaldo, qui est assuré de figurer parmi les plus grands de tous les temps, a inscrit 763 buts en club, dont 48 cette saison au Moyen-Orient. Il est également le meilleur buteur du football international masculin avec 128 réalisations.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo en est donc à 891, ce qui signifie que l'objectif de 1 000 buts reste réaliste pour l'éternel attaquant. Il n'a pas l'intention de raccrocher ses crampons de sitôt, comme il l'a déclaré au podcast Whoop : « Je suis fier d'avoir cet âge et d'être encore compétitif au plus haut niveau. C'est formidable et cela me donne envie de continuer. Si vous regardez ma carrière depuis 20 ans, mon niveau est élevé. Si vous êtes au top pendant 20 ans, c'est incroyable. C'est ce que je fais et je continue à le faire. Pour moi, c'est une grande réussite.

Ronaldo, qui a remporté des titres de champion d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie, ainsi que cinq Ligues des champions, a ajouté qu'il avait toujours un désir insatiable de compétition : « Ma plus grande motivation est de continuer. Ce n'est pas facile d'être à ce niveau. Il faut continuer à pousser, à motiver, à marquer des buts, à être en bonne forme, à rivaliser avec les jeunes lions qui arrivent et qui, lorsqu'ils jouent contre moi, veulent me montrer qu'ils sont plus forts et plus rapides que moi. Il faut bien se préparer, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est le défi à relever.

CR7 continue de relever ce défi. En 2024, il aura l'occasion de remporter de grands honneurs avec son club et son pays, Al-Nassr se qualifiant pour la finale de la Coupe du Roi des champions, tandis que le Portugal se préparera à une nouvelle tentative de gloire continentale lors du Championnat d'Europe de l'été prochain.