Cristiano Ronaldo, la vidéo devient virale

Cristiano Ronaldo a une fois encore fait parler de lui sur le terrain avec la sélection portugaise. La vidéo a inondé la toile.

Vendredi soir, l’équipe du Portugal accueillait la Pologne dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des nations. Un match largement remporté par les Portugais, qui s’étaient imposés sur le score de 5-1 à l’Estádio do Dragão. Mais le capitaine de la Seleção a inscrit un but remarquable, qui anime la toile depuis.

Un retourné acrobatique qui fait parler et aussi un record

Sans inspiration, le Portugal a pu compter sur Rafael Leao qui a ouvert le score (59e) d’une passe décisive de Nuno Mendes. Presque brouillon depuis le début de la rencontre, Cristiano Ronaldo sort de sa stoppeur en faisant le break via une panenka pour le Portugal en transformant son penalty (72e) obtenu après une faute de main du défenseur Jakub Kiwior dans la surface. Sauveur dans un avion en début de semaine, Bruno Fernandes aura enfoncé le clou (80e) d'une puissante frappe avant que Pedro Neto ne corse l’addition (83e) sur une passe de Ronaldo.

La soirée aura été marquée plus tard par le magistral retourné acrobatique du capitaine portugais, Cristiano Ronaldo. Sur un centre de Vitinha, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, d’un sang-froid au deuxième poteau, inscrit le but du doublé sur un splendide retourné acrobatique (87e). A l’occasion, l’attaquant d’Al Nassr FC devient, avec ses 39 ans et 9 mois, le joueur le plus âgé à inscrire un doublé en sélection. L’ancien de Manchester United devient aussi le joueur avec le plus de victoires (132) en sélection A devant Sergio Ramos (131), Iker Casillas (121) et Lionel Messi (119).