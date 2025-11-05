Cristiano Ronaldo, la fin approche

CR7 a admis également que ses intérêts, une fois à la retraite, se situeraient en dehors du sport auquel il a consacré sa vie. Cette déclaration intervient après que l'icône portugaise ait été présentée comme « idéale » pour un poste à responsabilités au sein de son ancien club, Manchester United.

Après avoir accordé une interview explosive à Piers Morgan à l'occasion de son départ de Manchester United en 2022, Ronaldo a de nouveau rencontré le célèbre animateur, cette fois-ci sur la chaîne YouTube « Piers Morgan Uncensored ».

L'attaquant de 40 ans, sous contrat avec Al-Nassr en Saudi Pro League jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, a été interrogé sans détour sur sa retraite. « Bientôt », a répondu Ronaldo, révélant qu'il y réfléchissait depuis des années. « Je pense que je serai prêt. Ce sera dur, bien sûr. Ce sera difficile, oui. Je pleurerai probablement, oui…

« Ce sera très, très difficile, mais j’ai préparé mon avenir depuis mes 25, 26, 27 ans. Je pense donc être capable de supporter cette pression. »

Avenir hors du football

Nombreux seront ceux qui demanderont à Ronaldo de rester dans le monde du football lorsqu’il raccrochera les crampons, compte tenu de son expertise et de son expérience considérables. Mais les postes d’entraîneur, de manager ou de dirigeant ne semblent pas intéresser le quintuple Ballon d’Or.

« Rien ne remplacera l’adrénaline que l’on ressent en marquant un but », a expliqué Ronaldo, révélant que sa retraite lui permettra enfin de se consacrer à d’autres projets.

« J’ai d’autres passions. [Quand je prendrai ma retraite], j’aurai plus de temps pour moi, plus de temps pour ma famille, pour élever mes enfants. Je veux être plus présent pour ma famille. » J'ai aussi envie d'avoir mes propres loisirs. J'aime regarder l'UFC, les combats. J'aime le padel. J'aime mes entreprises et je veux en apprendre davantage sur elles.

« Je ne serai jamais youtubeur à plein temps, bien sûr, mais j'ai envie d'y être. Je vais y consacrer plus de temps pour apprendre. Je pense que je vais faire des choses amusantes et des choses auxquelles je ne suis pas habitué. Parce que je vis pour le football 24 heures sur 24, pour faire les bons choix et être performant. »