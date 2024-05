Cristiano Ronaldo, la déclaration arrogante

Cristiano Ronaldo a réitéré son affirmation « les records me suivent » après avoir réécrit les livres d'histoire à Al-Nassr.

L'éternel attaquant de 39 ans a inscrit un doublé lors de sa dernière apparition, contre Al-Ittihad, ce qui lui a permis de marquer 50 buts cette saison en autant d'apparitions. C'est la première fois que la superstar portugaise atteint le demi-siècle depuis 2016, lorsqu'il était sous les couleurs du Real Madrid.

Sur les 50 buts de Ronaldo, 35 ont été inscrits en Pro League. Il s'agit d'un nouveau record pour la division du Moyen-Orient, et le grand joueur de tous les temps continue d'enrichir son héritage. Il est également devenu le premier homme à remporter des Souliers d'Or dans quatre pays différents.

Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, s'est tellement habitué à entrer dans l'histoire qu'il n'y prête plus guère attention. Ces récompenses n'ont jamais été une priorité, et le grand joueur de tous les temps a publié un message sur les médias sociaux : « Je ne suis pas les records, ce sont les records qui me suivent ».

Les exploits de Ronaldo au cours d'une carrière remarquable lui ont valu une place parmi les immortels, mais il lui reste encore beaucoup à accomplir. Des titres majeurs sont encore en jeu en 2024 - la finale de la Coupe du Roi des champions et l'Euro 2024 - et rien n'indique qu'il prendra bientôt sa retraite.