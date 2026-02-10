Cristiano Ronaldo, la décision définitive

Le joueur de 41 ans avait fait grève la semaine dernière après l'annonce du transfert de son ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema, à Al-Hilal suite à un différend contractuel avec Al-Ittihad.

Ronaldo s'était indigné de ce qu'il considérait comme un traitement de faveur accordé par le Fonds d'investissement public (PIF) aux rivaux d'Al-Nassr à Riyad et principaux concurrents pour le titre de champion de Pro League.

Il était également mécontent qu'Al-Hilal ait pu réaliser d'importantes dépenses en janvier, tandis qu'Al-Nassr n'avait recruté que deux joueurs mineurs. Suite à cela, la Pro League a publié un communiqué ferme insistant sur l'égalité de traitement entre tous les clubs.

Le transfert de Benzema, par exemple, a été financé par des fonds privés et non par le budget alloué par le PIF. Al-Nassr aurait également pu tenter de recruter le Français avec des fonds privés.

Le Portugais s'est déclaré indisponible pour les deux matchs d'Al-Nassr la semaine dernière, dont une rencontre cruciale contre Al-Ittihad, mais il a continué à s'entraîner avec ses coéquipiers.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Ronaldo était en colère contre le PIF et non contre Al-Nassr. Cependant, A Bola a récemment apporté des précisions sur la situation et révélé l'existence de problèmes internes.

Selon le journal, le joueur de 41 ans était également frustré par le retard de paiement des employés par Al-Nassr. De plus, Ronaldo était mécontent que les directeurs José Semedo et Simão Coutinho, qu'il avait contribué à recruter, aient vu leur influence réduite par le club en décembre.

D'après le média portugais, ces deux problèmes sont désormais résolus. Tous les paiements en souffrance ont été effectués et Semedo et Coutinho ont retrouvé leurs pouvoirs. En conséquence, Ronaldo a accepté de mettre fin à sa grève.

L'attaquant sera toutefois indisponible pour le match de Ligue des Champions de mercredi contre l'équipe turkmène d'Arkadag. Il fera son retour en Pro League samedi contre Al-Fateh.

Selon le rapport, « la rencontre s'est soldée par une victoire sans appel pour le joueur portugais », mais les tensions entre Ronaldo et le PIF restent vives. Son avenir continuera donc d'alimenter les spéculations.