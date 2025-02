Cristiano Ronaldo, l'incroyable anniversaire

Leganes vs Real Madrid

Mercredi, le monde du football se réunit pour célébrer l’anniversaire de l’un de ses plus grands joueurs de tous les temps : Cristiano Ronaldo.

L’icône portugaise, qui a joué au Sporting CP, à Manchester United et au Real Madrid, fête ses 40 ans.

Ronaldo, qui évolue désormais au sein de l’équipe de la Pro League saoudienne Al-Nassr, continue de faire ses preuves en tant que buteur prolifique. Il a déjà fait parler de lui cette semaine après s’être déclaré le plus grand joueur de football de tous les temps lors d’une récente interview, et il fête aujourd’hui ses 40 ans.

Pour marquer l’occasion, le Real Madrid a rendu hommage à l’un de ses plus grands joueurs de tous les temps. Il lui a envoyé un message sur les réseaux sociaux alors que l’horloge tournait vers mercredi.

Cher Cristiano, du Real Madrid, nous tenons à t’adresser nos chaleureuses félicitations pour ton 40e anniversaire. Tous les fans du Real Madrid sont fiers de ta légende et de ce que tu représentes dans notre histoire. (Passez une) bonne journée avec votre famille et vos proches. »

Il y a un argument de poids pour dire que Ronaldo est le meilleur joueur du Real Madrid de tous les temps, ayant marqué 451 buts en 438 matches pour le club. En plus de cela, il a remporté 16 trophées majeurs pendant son passage au Santiago Bernabeu, dont quatre Ligues des Champions et deux titres de Liga. De plus, quatre de ses cinq Ballons d’Or ont été remportés alors qu’il était avec Los Blancos.

Mercredi n’est pas seulement un jour de joie pour Ronaldo, mais aussi pour ses supporters du monde entier qui célèbrent sa contribution au football. Bien qu’il ait maintenant 40 ans, il ne semble pas prêt à prendre sa retraite de sitôt. Bien qu’il ne soit sous contrat avec Al-Nassr que jusqu’à la fin de la saison, il n’a pas l’intention de raccrocher les crampons même s’il quitte l’Arabie saoudite.