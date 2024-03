Cristiano Ronaldo, l'incroyable anniversaire

En l'honneur du 122e anniversaire du Real Madrid, la légende des Blancos, Cristiano Ronaldo, a partagé sur Instagram une photo iconique.

Après deux décennies de football européen, le joueur de 39 ans est actuellement à Al-Nassr. Entre 2009 et 2018, le Portugais a passé neuf saisons à Santiago Bernabéu, où il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Bien que Ronaldo ait quitté le Real Madrid depuis plus de cinq ans, il est évident que l'équipe occupe une place particulière dans son cœur.

Cr7 a d'ailleurs réagi aux célébrations du 122e "anniversaire" du club en partageant une photo de lui avec les Blancos, sa cinquième victoire en Ligue des champions. "Félicitations pour ces 122 ans d'histoire, famille madrilène ! Hala Madrid", a-t-il écrit sur X. Au cours de ses 122 ans d'histoire, le Real Madrid a été l'un des clubs les plus performants, si ce n'est le plus performant au monde.

Un anniversaire spécial

Les Merengue ont remporté le titre de champion d'Espagne 35 fois, un record, et ont également remporté 14 Ligues des champions, soit six de plus que leurs plus proches concurrents. Avec le Real Madrid, le quintuple Ballon d'Or a marqué 450 buts en 438 matches toutes compétitions confondues et a remporté de nombreux titres importants, dont quatre Ligues des champions et deux Liga.

Le Portugais reprendra la compétition jeudi dans la Pro League saoudienne contre Al-Raed. AL-Nassr affrontera ensuite Al-Ain en quart de finale retour de la Ligue des champions de l'AFC, lundi.